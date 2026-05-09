EuroLeague: Το TOP-10 των Game 4, στην κορυφή ο Σίλβα της Φενέρμπαχτσε
Η EuroLeague έκανε γνωστό το TOP-10 από τα Game 4 των play-offs, με τον Κρις Σίλβα να δεσπόζει στην κορυφή.
Συγκεκριμένα ο σέντερ της Φενέρμπαχτσε, πραγματοποιώντας ένα poster κάρφωμα πάνω στον Τουμπέλις, κατέκτησε την πρώτη θέση στις φάσεις που ξεχώρισαν.
Στο νούμερο δύο, βρέθηκε το απίστευτο μπλοκ του Γκαρούμπα πάνω στον Έντουαρντς και την τρίτη θέση κατέλαβε ο Ματίας Λεσόρ, ο οποίος δεν είδε καν τον Τέιλορ και κάρφωσε εμφατικά, στο καλάθι της Βαλένθια.
Δείτε ΕπίσηςΠαπαπέτρου στο «Gazz Floor by Novibet»: «Ο Παναθηναϊκός αντέδρασε, ενώ θα έπρεπε να είναι εκείνος που θα δράσει»
Δείτε το TOP-10:
This is pure cinema - just like the past couple of days of action!— EuroLeague (@EuroLeague) May 9, 2026
Check out the Top 10 Plays from Game 4 🔥
Top Plays of the Playoffs I @etihad pic.twitter.com/fYztzI31DU
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.