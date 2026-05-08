Αποθεώθηκε ο Εργκίν Άταμαν κατά την είσοδό του στο T-Center, μάλιστα έκανε τις γνωστές γροθιές του προς τον κόσμο!

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Βαλένθια για το Game 4 της μεταξύ τους σειράς φιλοδοξώντας να κάνει το 3-1 και να προκριθεί στο Final Four της Αθήνας.

Λίγα λεπτά πριν το τζάμπολ ο Εργκίν Άταμαν έκανε την καθιερωμένη του είσοδο στο Telekom Center γνωρίζοντας την αποθέωση από τους χιλιάδες φιλάθλους του τριφυλλιού που γέμισαν το γήπεδα.

Μάλιστα, επέστρεψε στη συνήθειά του να κάνει τις καθιερωμένες γροθιές νίκης προς τον κόσμο της ομάδας, κάτι που είχε παραλείψει τις τελευταίες αγωνιστικές.

