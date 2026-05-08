Παναθηναϊκός - Βαλένθια: Ξανά με τις καθιερωμένες γροθιές ο Άταμαν - Αποθεώθηκε από τους φιλάθλους
Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Βαλένθια για το Game 4 της μεταξύ τους σειράς φιλοδοξώντας να κάνει το 3-1 και να προκριθεί στο Final Four της Αθήνας.
Λίγα λεπτά πριν το τζάμπολ ο Εργκίν Άταμαν έκανε την καθιερωμένη του είσοδο στο Telekom Center γνωρίζοντας την αποθέωση από τους χιλιάδες φιλάθλους του τριφυλλιού που γέμισαν το γήπεδα.
Μάλιστα, επέστρεψε στη συνήθειά του να κάνει τις καθιερωμένες γροθιές νίκης προς τον κόσμο της ομάδας, κάτι που είχε παραλείψει τις τελευταίες αγωνιστικές.
Δείτε το βίντεο του Gazzetta
☘️💥 Η είσοδος του Άταμαν και η αποθέωση από τον κόσμο του τριφυλλιού!#paobc pic.twitter.com/2QSMiDgwVU— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) May 8, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.