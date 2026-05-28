Άταμαν: «Αν ο Σλούκας ήταν τραυματίας, ίσως να χάναμε»

Ο Εργκίν Άταμαν εκθείασε τον Κώστα Σλούκα κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί του ΠΑΟΚ.

Ο Παναθηναϊκός χρειάστηκε την παράταση για να κάμψει την αντίσταση του μαχητικού ΠΑΟΚ, επικρατώντας με 114-102 (96-96 κ.α.) και κάνοντας το 1-0 στη σειρά των ημιτελικών της Stoiximan GBL.

Στη συνέντευξη Τύπου μετά το ματς, ο Εργκίν Άταμαν στάθηκε στην εμφάνιση του Κώστα Σλούκα.

«Μετά το ματς με τη Μύκονο για 10 μέρες δεν είχαμε αγώνες. Δεν ήταν εύκολο για την ομάδα, αφού όλη τη χρονιά είχε 2-3 ματς ή και 4 μέσα σε μία εβδομάδα. Χάσαμε τον ρυθμό μας. Ρισκάραμε σε αυτό το ματς. Όμως, ήταν καλό για εμάς, για να βρούμε ξανά την επιθετικότητά μας και να επιστρέψουμε στους αγωνιστικούς ρυθμούς.

Για άλλη μια φορά είδαμε πως ο Κώστας Σλούκας είναι πάρα πολύ σημαντικός για την ομάδα μας. Για άλλη μια φορά. Αν ήταν τραυματίας, όπως στα πλέι οφ, ίσως να χάναμε και αυτό το παιχνίδι».