Η επιρροή του Ζαν Μοντέρο στο παιχνίδι της Βαλένθια είναι εντυπωσιακή και ο Δομινικανός γκαρντ αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα πιο hot ονόματα στο μεταγραφικό παζάρι της Euroleague.

Η Βαλένθια ήταν χωρίς αμφιβολία η νέα πρόταση στη Euroleague της φετινής σεζόν καταλαμβάνοντας την 2η θέση στη regular season της διοργάνωσης και ο Ζαν Μοντέρο αποτέλεσε τον ηγέτη σ’ ένα σύνολο που δεν είχε σταρ! Κάτι που διαπιστώνει κανείς και στη συγκλονιστική και με μπόλικη ένταση σειρά των playoffs με τον Παναθηναϊκό AKTOR.

Ο 23χρονος Δομινικανός γκαρντ που μόλις έναν χρόνο πριν είχε αναδειχθεί Rising Star της EuroLeague για τη σεζόν 2025-26 είδε την αξία του στο χρηματιστήριο του μπάσκετ να εκτοξεύεται στα ύψη.

Η φετινή σεζόν είναι εκείνη που τον έχει καταστήσει ως το πιο hot όνομα στις θέσεις των γκαρντ στη Euroleague μαζί με τον Σιλβέιν Φρανσίσκο, ο οποίος όπως έγραψε το Gazzetta έχει μια μυθική πρόταση από την Ντουμπάι για 3ετές συμβόλαιο έναντι 10 εκατομμυρίων ευρώ.

Όσο για τον Ζαν Μοντέρο μπορεί να έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2028 με την Βαλένθια, αλλά ο γκαρντ από τον Άγιο Δομίνικο μπορεί να μετακινηθεί από το φετινό κιόλας καλοκαίρι, καθώς το buy-out στο συμβόλαιο του για να αγωνιστεί σε άλλη ομάδα της Euroleague δεν είναι ιδιαίτερα υψηλό (περίπου 600.000 ευρώ), γεγονός που τον καθιστά ως το μεγάλο σταρ του μεταγραφικού παζαριού.

Ο Ζαν Μοντέρο τη φετινή σεζόν με την Βαλένθια έχει στη Euroleague 14 πόντους μέσο όρο, 2.9 ριμπάουντ, 4.7 ασίστ και 1 κλέψιμο, γεγονός που τον καθιστά ένα κομπιούτερ στο παρκέ και τον άνθρωπο που «τρέχει» τα περισσότερα plays (συστήματα) του Πέδρο Μαρτίνεθ. Μάλιστα, ο Ισπανός τεχνικός σε αρκετές περιπτώσεις του επιτρέπει να βγαίνει και εκτός αγωνιστικού πλάνου, καθώς έχει την ποιότητα και το ταλέντο για να τελειώσει τις φάσεις σε καταστάσεις ένας εναντίον ενός ή όταν η «μπάλα καίει».

Μπορεί πριν από λίγο καιρό να υπήρξαν πληροφορίες από την Ιπανία, πως έχει πρόταση από το NCAA για να αγωνιστεί μια σεζόν με πολύ μεγάλο συμβόλαιο, αλλά φαίνεται πως η Euroleague τον δελεάζει περισσότερο και σύμφωνα με τις κινήσεις που γίνονται στην αγορά του μπάσκετ το τίμημα για μια συμφωνία μαζί του από έναν εκ των κορυφαίων συλλόγων της Euroleague μπορεί να πλησιάσει ακόμη και το συμβόλαιο που δίνει η Ντουμπάι στον Σιλβέιν Φρανσίσκο.

Η σεζόν βρίσκεται στην κορύφωση της και μπορεί άμεσα ο Δομινικανός γκαρντ να μένει προσηλωμένος στη Βαλένθια και στην υλοποίηση των στόχων της ομάδας του στη Euroleague και το Ισπανικό πρωτάθλημα, αλλά αναμένεται σύντομα να κλάνει μεγάλο θόρυβο, γιατί πολύ απλά θα εξαργυρώσει μια εντυπωσιακή σεζόν μ’ ένα μεγάλο συμβόλαιο, που θα είναι ανάλογο της αγωνιστικής του παρουσίας.