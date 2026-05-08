Παναθηναϊκός - Βαλένθια: Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης του Game 4 των «πρασίνων»
Playoffs πράξη τέταρτη απόψε (06/05) για Παναθηναϊκό και Βαλένθια, με τις δυο ομάδες να τα λένε ξανά, δύο ημέρες μετά την επικράτηση των Ισπανών με 87-91.
Έτσι το σύνολο του Έργκιν Αταμάν, που κατάφερε να «σπάσει» δύο φορές την έδρα του αντιπάλου του την προηγούμενη εβδομάδα, υποδέχεται σήμερα τη Βαλένθια στο κατάμεστο «Telecom Center Athens» για να κάνει το 3-1 στη σειρά και να «σφραγίσει» και επίσημα το εισιτήριο του για το Final 4 της Euroleague, που θυμίζουμε πως θα γίνει στην Αθήνα, εκεί όπου έχουν ήδη προκριθεί ο Ολυμπιακός και η Ρεάλ Μαδρίτης.
Το τζάμπολ του αγώνα έχει προγραμματιστεί για τις 21:15 και η μετάδοση θα γίνει από το Novasports Prime.
