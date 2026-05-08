Ο Ραϊκουάν Γκρέι έστειλε το μήνυμα για τον τελικό του Basketball Champions League, μετά τη νίκη (78-65) επί της Μάλαγα στον ημιτελικό.

Η ΑΕΚ ταξίδεψε στην Ισπανία για να κατακτήσει το τρόπαιο του Basketball Champions League και έκανε το πρώτο βήμα (78-65) με τη Μάλαγα. Πλέον ετοιμάζεται για τη μεγάλη «μάχη» στον τελικό απέναντι στη Ρίτας, προκειμένου να κατακτήσει το κύπελλο.

Άλλωστε, ο Ραϊκουάν Γκρέι φρόντισε να το εξηγήσει με σαφήνεια μετά το τέλος του νικηφόρου ημιτελικού με την ομάδα της Ανδαλουσίας, μιλώντας στην κάμερα της Cosmote TV.

«Θέλουμε άλλη μία νίκη, αυτή είναι η νοοτροπία μας. Ήρθαμε για το τρόπαιο, μόνο αυτό σκεφτόμαστε. Δεν ήρθαμε για να βγούμε δεύτεροι ή τρίτοι» ξεκαθάρισε ο Αμερικανός άσος του «δικεφάλου».

Και συμπλήρωσε: «Ο κόουτς έκανε καλή δουλειά, μας προετοίμασε πολύ καλά. Επέστρεψαν, ξέραμε ότι θα παίξουν δυνατά και ήμασταν συγκεντρωμένοι. Είμαι χαρούμενος για τη νίκη. Θέλουμε το τρόπαιο, κανείς δε θέλει τη δεύτερη θέση».

Ο Ραϊκουάν Γκρέι τελείωσε τον αγώνα με 10 πόντους, 2 ριμπάουντ και 1 ασίστ σε 33:45 λεπτά συμμετοχής κάνοντας μεγάλη προσπάθεια και μένοντας στο παρκέ περισσότερο από κάθε άλλο συμπαίκτη του.