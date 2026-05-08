Ο Γκρεγκ Μπράουν αποκάλυψε την ατάκα που είπε ο Ντράγκαν Σάκοτα στα αποδυτήρια της ΑΕΚ μετά τη μεγάλη πρόκριση στον τελικό.

Μεγάλη ήταν η πρόκριση της ΑΕΚ στον μεγάλο τελικό του Basketball Champions League, καθώς επικράτησε στον ημιτελικό της Ουνικάχα Μάλαγα με 78-65.

Μετά το τέλος του αγώνα ο Γκρεγκ Μπράουν μιλώντας στην Cosmote TV στάθηκε στην ατάκα που είπε ο Ντράγκαν Σάκοτα στα αποδυτήρια της ομάδας:

«Ο κόουτς Σάκοτα μας είπε στα αποδυτήρια μετά το τέλος του αγώνα, ότι είχε πει και ο Κόμπε Μπράιαντ: "η δουλειά δεν τελείωσε"» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μπράουν και συνέχισε:

«Θα το χαρούμε, αλλά δε θα το πανηγυρίσουμε γιατί έχουμε ακόμα ένα παιχνίδι που πρέπει να κερδίσουμε. Παλεύουμε για το δεύτερο τίτλο μας στο BCL. Θα το απολαύσουμε, εγώ προσωπικά είμαι τόσο χαρούμενος, είμαι σε σοκ! Θέλουμε να πάρουμε τον τίτλο».

Όσο για τον τελικό του Σαββάτου; «Είναι πολύ γρήγοροι, δυνατοί και θα είναι ένα σκληρό ματς. Υπόσχομαι να φέρουμε πίσω στην Αθήνα το Κύπελλο».