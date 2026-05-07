Μετά τον Νεοκλή Αβδάλα, το North Carolina φέρεται να έχει βάλει στο μάτι και τον Αλέξανδρο Σαμοντούροβ!

«Ψωνίζουν» ελληνικά οι Tar Heels του North Carolina καθώς μετά την απόκτηση του Νεοκλή Αβδάλα έχουν κυκλώσει και το όνομα του Αλέξανδρου Σαμοντούροβ.

Πριν από μερικές ημέρες, ο «Σάμο» δήλωσε συμμετοχή στο ερχόμενο draft του NBA αλλά δεν αποκλείεται να μεταβεί πρώτα στο κολεγιακό πρωτάθλημα. Ενδεχόμενο που είναι ανοικτό.

Το North Carolina ωστόσο στο οποίο έχει φοιτήσει και ο μεγάλος Μάικλ Τζόρνταν φέρεται να θέλει να εντάξει στο δυναμικό του και δεύτερο Έλληνα μετά τον Αβδάλα.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά το «tarheeltribune» o Αλέξανδρος Σαμοντούροβ βρίσκεται στο στόχαστρο των Tar Heels έχοντας κλέψει το ενδιαφέρον του προπονητή, Μάικλ Μαλόουν, ο οποίος επί μία δεκαετία (2015-2025) αποτελούσε τον head coach των Ντένβερ Νάγκετς, έχοντας κατακτήσει και το πρωτάθλημα του NBA το 2023.