Ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της Ελλάδας, δήλωσε συμμετοχή στο Draft του NBA, προκειμένου να εξετάσει τις επιλογές του αναφορικά με το... American Dream.

Οι εκπρόσωποι του Αλέξανδρου Σαμοντούροβ δήλωσαν το όνομα του παίκτη στο Draft και θα εξετάσουν τα δεδομένα και το πόσο ενδιαφέρον θα τραβήξει πάνω του ο 20χρονος, χωρίς όμως αυτό να είναι η μοναδική επιλογή που έχει για τη νέα σεζόν ο Σαμοντούροβ.

Συγκεκριμένα, ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ εξετάζει και το NCAA, με κύριο γνώμονα για τον ίδιο να είναι ο χρόνος συμμετοχής του.

Φυσικά υπάρχει και η περίπτωση παραμονής στον Παναθηναϊκό, όμως με την θέση «4» να είναι υπερπλήρης, καθώς εκεί υπάρχουν οι Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Ντίνος Μήτογλου, αυτό μοιάζει δύσκολο.

Ο ίδιος ο Σαμοντούροβ θέλει να βρει μια συνθήκη στην οποία θα βρει χρόνο συμμετοχής και να μπορέσει να δείξει στο παρκέ την δουλειά που έχει ρίξει τα τελευταία χρόνια, με το American Dream να «παίζει» δυνατά για το μέλλον του.