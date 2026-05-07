Παναθηναϊκός - Βαλένθια: Θερμή υποδοχή των Ισπανών στο ξενοδοχείο τους στη Αθήνα
Η Βαλένθια δεν... μάσησε και κατάφερε να πάρει τη νίκη στο Game 3 στο Telekom Center κόντρα στον Παναθηναϊκό, ακόμη κι αν οι πράσινοι είχαν πάρει προβάδισμα στη σειρά με το 2-0 στην Ισπανία.
Μετά την εμφατική νίκη της ομάδας του Πέδρο Μαρτίνεθ που δεν απειλήθηκε παρά μόνο στο φινάλε, οι φίλοι της Βαλένθια που βρέθηκαν στην Αθήνα για να στηρίξουν την ομάδα τους, την υποδέχθηκαν κατά την επιστροφή της από το γήπεδο στο ξενοδοχείο αποθεώνοντάς τη.
Δείτε το βίντεο
| Vídeo @DepCOPEValencia | 🏀— Deportes COPE Valencia (@DepCOPEValencia) May 6, 2026
🏨 Entre APLAUSOS llega @valenciabasket de vuelta al hotel
🥹Satisfacción y orgullo tras lo vivido
🩼Puerto y su tobillo izquierdo, el único pero a una noche para el recuerdo pic.twitter.com/5WvAuKSyyO
