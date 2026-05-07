Παναθηναϊκός-Βαλένθια: Τζέραμι και Τζεράι Γκραντ στο T-Center για τον Τζέριαν
Η Βαλένθια πέρασε από το T-Center, επικρατώντας του Παναθηναϊκού με 87-91 και μειώνοντας σε 2-1 τη σειρά. Οι Ισπανοί έφτασαν ακόμη και στο +19 (43-62 στο 25’), με τους «πράσινους» να επιχειρούν την ανατροπή στο φινάλε, χωρίς όμως να την ολοκληρώνουν.
Το Telekom Center Athens ήταν κατάμεστο από τους οπαδούς του Παναθηναϊκού, ενώ μεταξύ των θεατών βρίσκονταν και τα αδέρφια του Τζέριαν Γκραντ, Τζέραμι και Τζεράι, που φόρεσαν φανέλες του Παναθηναϊκού.
Ο Τζέραμι Γκραντ αγωνίστηκε φέτος στους Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς, έχοντας 18.6 πόντους, 3.5 ριμπάουντ και 2.1 ασίστ σε 57 συμμετοχές στο ΝΒΑ. Όσον αφορά τον Τζεράι, έχει αγωνιστεί στο παρελθόν στην ΑΕΚ και στον Προμηθέα Πάτρας.
Τζεραμι και Τζεραι Γκραντ μετά τη λήξη του Game 3 ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Βαλένθια#paobc pic.twitter.com/6DF6ciLUxN— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) May 6, 2026
