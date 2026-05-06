Κλειστό στόμα, κλειστά αυτιά. Tην πάτησε σαν πρωτάρης...

Ο Νίκος Παπαδογιάννης αποδίδει ευθύνες για την καταστροφική βραδιά του Παναθηναϊκού και αναρωτιέται αν μπορεί το ΟΑΚΑ να σηκώσει αυτή την ομάδα στους τσιμεντένιους ώμους του.

O Παναθηναϊκός έφυγε από τη Βαλένθια με δύο νίκες και κρατώντας σφιχτά, με το ένα τουλάχιστον χέρι, το εισιτήριο πρόκρισης το δικό του φάιναλ φορ. Το μόνο που είχε να κάνει για να το σφραγίσει μπροστά στο ενθουσιώδες κοινό του ήταν να κρατήσει αυτιά και μάτια κλειστά, αφήνοντας τους ηττημένους να τρώγονται με τα ρούχα τους.

Αντ’ αυτού, οι «πράσινοι» συμπεριφέρθηκαν σαν πρωτάρηδες στο πενθήμερο που ακολούθησε και έκαναν τα πάντα λάθος, όπως στους τελικούς της περυσινής Basket League. Παρασύρθηκαν σε καταγγελίες, συνωμοσιολογίες, διαδικτυακούς καυγάδες, αλαζονικές συμπεριφορές, παχιά λόγια, ατελείωτες αναρτήσεις, ένα γαϊτανάκι αυτοκαταστροφής που ήταν μαθηματικά βέβαιο ότι θα έπαιρνε τα βαρίδια από τους ώμους των Ισπανών και θα τα ακουμπούσε στο παρκέ του ΟΑΚΑ, για να τα επωμιστεί εκεί όποιους από τους δύο μονομάχους θα έμπαινε στο γήπεδο με το μυαλό αλλού παρμένο.

Ασυγχώρητα ανέτοιμος και αποφασισμένος να αφήσει την ευθύνη της νίκης στο κοινό του, ο Παναθηναϊκός πόνταρε στην απειρία της Βαλένθια, αλλά μπήκε στο γήπεδο με χέρια που έτρεμαν από τα νεύρα. Το μόνο που απέμενε για να καθοριστούν οι ισορροπίες της αναμέτρησης ήταν να τιθασεύσουν οι ισπανοί το δικό τους τρακ.

«Θα δόύμε κάποιο ακραίο ψυχολογικό φαινόμενο από πλευράς Βαλένθια. Είτε θα μπει στο ΟΑΚΑ κλειδωμένη από το βάρος και θα διαλυθεί είτε θα εμφανιστεί εντελώς λυμένη και θα κάνει παρέλαση», ήταν η προφητεία μου στο χθεσινοβραδυνό Gazz Floor. Όταν ο κάπως «ξύλινος» Καμ Τέιλορ ξεκίνησε τον τρίτο αγώνα με τρία απανωτά καλάθια προπόνησης πριν συμπληρωθεί τετράλεπτο, ήταν φανερό ότι ο Παναθηναϊκός είχε μπροστά του δύσκολη νύχτα.

Και πράγματι, η δευτερη βάσει κατάταξης ομάδα της φετινής σεζόν εξαφανίστηκε στονορίζοντα σαν να είχε βουλοκέρι στα αυτιά και το ελιξήριο της λησμονιάς στο αίμα. Όταν το σκορ έγινε 45-64 στα μισά της γ’ περιόδου, το 0-2 της εκκίνησης έμοιαζε με αρχαιολογικό εύρημα.

Μέσα στο 35λεπτο όπου η Βαλένθια αγγιξε την τελειότητα, έκανε δύο χοντρά λάθη που βοήθησαν τον Παναθηναϊκο να αντεπιτεθεί, παρά την απουσία του χρεωμένου με 5 φάουλ Κέντρικ Ναν. Όταν ο πελαγωμένος Έργκιν Άταμαν έστησε καυγά με τον Πέδρο Μαρτίνεθ, με το σκορ στο 56-67, γνώριζε ότι κινδύνευε με αποβολή, πόνταρε όμως στον εκνευρισμό του Ισπανού και δικαιώθηκε.

Ο Τούρκος είδε την κόκκινη κάρτα όπωςπροβλεπόταν αλλά παρέδωσε την ομάδα του σε καλά χέρια (του ικανότατου Χρήστου Σερέλη), αλλά ο Μαρτίνεθ άφησε τη δική του ορφανή και ακυβέρνητη. Το δεύτερο λάθος των Ισπανών ήταν ότι ξεκίνησαν από πολύ νωρίς να χρησιμοποιούντο χρονόμετρο, με αποτέλεσμα να παγιδευτούν σε ένα μπάσκετ που δεν τους ταιριάζει καθόλου.

Απέναντι σε έναν Παναθηναϊκό που βρήκε δύο μπροστάρηδες στα πρόσωπα των Ρογκαβόπουλου, Σορτς, η Βαλένθια περιορίστηκε σε επιθέσεις των 20 δευτερολέπτων και έμεινε άποντη επί συναπτό εξάλεπτο στην τελική ευθεία, μετά το 73-89 του 34ου λεπτού. Ελλείψει Ναν και Σλούκα ο Παναθηναικός δεν μπόρεσε να βρει τρίποντο ισοφάρισης, αφού το «θέλω»του Σορτς δεν ήταν αρκετό για να τον μετατρέψει σε καλό σουτέρ, ενώ τα δύο σουτ του Ρογκαβόπουλου στο φινάλε ήταν κάπως βεβιασμένα.

Έστω και έτσι, ο Παναθηναϊκός κέρδισε το κατιτίς από αυτή την παρ’ ολίγον καταστροφική βραδιά. Θύμισε σε εαυτόν και αλλήλους, ότι μπορεί να νικήσει τη Βαλένθια ακόμα και όταν όλες οι μάρκες είναι ακουμπισμένες στο πορτοκαλί. Η Παρασκευή είναι μία διαφορετική άλλη μέρα, αλλά οι Ισπανοί γνωρίζουν πια ότι δεν είναι απαραίτητα ομάδα της κανονικής περιόδου. Δύο φορές έπαιξαν φέτος στο ΟΑΚΑ, δύο φορές κέρδισαν.

Αυτή η συναρπαστική σειρα όπου οι φιλοξενούμενοι έχουν 3/3 και όπου οι τρεις αγώνες έχουν κριθεί με συνολική διαφορά 7 πόντων (67-68, 105-107, 87-91), δεν αντέχει προγνωστικά. Το ΟΑΚΑ, που επί σειρά ετών ήταν ο κορυφαίος σύμμαχος του Παναθηναϊκού και που περιμένει να τον σηκώσει στους ώμους του και στο φάιναλ-φορ, αλώθηκε απόψε αλλά μπορεί μεθαύριο να κάνει τη διαφορά. Όπως παρ’ ολίγον να την κάνει τελικά και απόψε. Το "παραλίγο", όμως, δίνει σημεία μόνο στην πυγμαχία.

