Χολ: «Ακόμη δεν έχουμε ολοκληρώσει την αποστολή μας»

Ο Ντόντα Χολ μίλησε για την πρόκριση του Ολυμπιακού στο Final Four και τόνισε ότι η αποστολή των Ερυθρολεύκων δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη.

Ο Ολυμπιακός προκρίθηκε στο 15ο Final Four της ιστορίας του, καθώς «σκούπισε» με 3-0 τη σειρα με την Μονακό και πλέον απέχει δύο νίκες από τον 4ο ευρωπαϊκό τίτλο της ιστορίας του, με τον Ντόντα Χολ να τονίζει σε δηλώσεις του πως οι Ερυθρόλευκοι έχουν μπροστά τους μια αποστολή, την οποία ακόμη δεν έχουν φέρει εις πέρας.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Ντόντα Χολ:

«Ναι είναι το δεύτερο φάιναλ φορ στην καριέρα μου. Χαίρομαι που θα είμαι στην άλλη πλευρά σε σύγκριση με το που ήμουν πέρυσι. Σίγουρα, όμως, είναι το δεύτερο της καριέρας μου και ανυπομονώ για αυτό».

Σε ερώτηση για το πώς βίωσε το φετινό επίτευγμα, έχοντας δίπλα του τους φίλους του Ολυμπιακού, ο Ντόντα Χολ σχολίασε: «Ειλικρινά είμαι ενθουσιασμένος και ανυπομονώ να δω τι επιφυλάσσει το μέλλον και τι θα γίνει εκεί. Έχουμε απίστευτους φιλάθλους. Δεν μπορώ να παραπονεθώ! Το λατρεύω... Λατρεύω την ενέργεια που μας δίνουν. Οπότε, ναι.. Θα δούμε τι θα γίνει».

Αναφορικά με τα συναισθήματά του κάθε φορά που ακούει το όνομά του από την εξέδρα ο Αμερικανός σέντερ τόνισε: «Όπως είπα και πριν, νιώθω υπέροχα. Δεν έχω κανένα παράπονο από εκείνους. Μου δίνουν την αγάπη τους και εγώ ανταποδίδω. Στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν αρκετές λέξεις για το περιγράψεις. Είναι πραγματικά φαινόμενο οι φίλαθλοί μας! Ήταν στο πλευρό μας όπου κι αν παίξαμε στην κανονική διάρκεια και αυτό είναι σπουδαίο».

Σχετικά με το εάν η αποστολή έχει ολοκληρωθεί ο Χολ ήταν ξεκάθαρος: «Η αποστολή μας Playoffs τελείωσε, όμως, ακόμη δεν έχουμε ολοκληρώσει την αποστολή μας. Ο μεγαλύτερος στόχος είναι μπροστά μας. Είχαμε μια συμπαγή χρονιά και τερματίσαμε πρώτοι βλέποντας πάντα παιχνίδι με παιχνίδι».

Σε ερώτηση για το τι υπόσχεση μπορεί να δώσει στους ερυθρόλευκους φιλάθλους ο Ντόντα Χολ ανέφερε: «Δεν δίνω υποσχέσεις. Αλλά όπως είπα... Βλέπουμε κάθε φορά το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Ετσι το βλέπει όλη η ομάδα και όλο το σταφ. Είναι μια μακρά σεζόν, έχουμε πετύχει κάποια πράγματα, αλλά ο βασικός στόχος δεν έχει επιτευχθεί ακόμα. Οπότε εμείς αυτό που θα κάνουμε είναι να μείνουμε ενωμένοι ,να μείνουμε μαζί, να παίξουμε το μπάσκετ του Ολυμπιακού και να το διασκεδάσουμε».