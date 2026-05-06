Την Τρίτη (05/05) ο Διευθύνων Σύμβουλος της EuroLegaue, Τσους Μπουένο, συναντήθηκε με ανθρώπους της ABA Liga, για να συζητήσουν για πιθανή συνεργασία.

Συγκεκριμένα οι δύο πλευρές συναντήθηκαν στη Βαρκελώνη και επικεντρώθηκαν στον εντοπισμό ευκαιριών για την ενίσχυση του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Αμφότεροι οι οργανισμοί, επιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για διατήρηση ανοιχτού διαλόγου.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η EuroLeague:

«Την Τρίτη 5 Μαΐου, η ηγεσία της ABA League επισκέφθηκε τα κεντρικά γραφεία της Euroleague Basketball στη Βαρκελώνη για μια συνάντηση υψηλού επιπέδου με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Τσους Μπουένο και ανώτερα στελέχη.

Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στον εντοπισμό ευκαιριών για την περαιτέρω ενίσχυση του ευρωπαϊκού μπάσκετ, τόσο από αθλητική όσο και από εμπορική άποψη. Δόθηκε έμφαση στην ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης, στην ενίσχυση των αγωνιστικών δομών και στην απελευθέρωση νέων οδών για τη δημιουργία αξίας σε ολόκληρο το οικοσύστημα του μπάσκετ.

Και οι δύο οργανισμοί επιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους στη διατήρηση ενός ανοιχτού και εποικοδομητικού διαλόγου, με κοινή πρόθεση να διερευνήσουν την ανάπτυξη μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής συνεργασίας με στόχο την εμβάθυνση της συνεργασίας και την προώθηση της συνεχούς καινοτομίας εντός του αθλήματος».