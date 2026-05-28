O Υδραϊκός εξασφάλισε την ευρωπαϊκή έξοδο κόντρα στον ΠΑΟΚ

Ο Υδραϊκός νικώντας εκτός έδρας τον ΠΑΟΚ στα πέναλτι με συνολικό σκορ 17-16, εξασφάλισε θέση στο επόμενο Conference Cup.

O Υδραϊκός κατάφερε να πανηγυρίσει μέσα στο «Ποσειδώνιο» κολυμβητήριο την ευρωπαϊκή έξοδο, νίκησε τον ΠΑΟΚ στη διαδικασία των πέναλτι με συνολικό σκορ 17-16 (καν. αγ. 9-9), κάνοντας το 2-1 στη σειρά των play offs για τις θέσεις 5-8 στη Water Polo League ανδρών.

H ομάδα της Ύδρας μετά τον Πανιώνιο, εξασφάλισε το άλλο ελληνικό εισιτήριο για το Conference Cup, με τις δύο ομάδες να διεκδικούν σε μονό αγώνα στη Νέα Σμύρνης την 5η θέση της κατάταξης.

Ο ΠΑΟΚ, στο τελευταίο παιχνίδι του Θοδωρή Χατζηθεοδώρου στον πάγκο του, έμεινε εκτός εξάδας και Ευρώπης.

Ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε 5-2 ατο πρώτο οκτάλεπτο, όμως ο Υδραϊκός αντέδρασε, πλησίασε στο σκορ και με σερί 3-0, προηγήθηκε 8-7 στο ξεκίνημα της 4ης περιόδου. Ο «Δικέφαλος» απάντησε με το δικό του προσπέρασμα 9-8, όμως ο Αντζιτς ισοφάρισε 9-9 κι όλα κρίθηκαν στα πέναλτι.

Εκεί χρειάστηκαν συνολικά 18 συνολικά εκτελέσεις, μέχρι που ο Γιαννάρας νίκησε τον Τσολακούδη και ο Τσαταλιός ευστόχησε στο 9ο κατά σειρά πέναλτι του Υδραϊκού για την τελική επικράτηση.

Τα οκτάλεπτα: 5-3, 1-1, 1-3, 2-2.

Τα πέναλτι: 7-8

