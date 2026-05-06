Αποκάλυψη Γιανάι: Η Ρεάλ είχε σίγουρο το 3-0 και έκανε check out απ'το ξενοδοχείο
Η Χάποελ Τελ Αβίβ επικράτησε της Ρεάλ Μαδρίτης με 76-69, μειώνοντας τη σειρά σε 2-1, με τον Οφέρ Γιανάι να αποκαλύπτει πως οι Ισπανοί είχαν κάνει check out από το ξενοδοχείο πριν το ματς.
Συγκεκριμένα μέσω ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο x, ο ιδιοκτήτης της Χάποελ Τελ Αβίβ, δημοσίευσε μία φωτογραφία που φαίνoνται οι παίκτες της Ρεάλ με τις βαλίτσες τους στο ξενοδοχείο πριν την αναμέτρηση με τους Ισραηλινούς, να κάνουν check out.
Αυτό σημαίνει πως είχαν σχεδόν σίγουρο στο μυαλό τους, πως θα κέρδιζαν το Game 3 και θα επέστρεφαν στην Ισπανία, πράγμα όμως που δεν έγινε, με τον Οφέρ Γιανάι να γράφει: «Το να κάνεις check out πριν από το παιχνίδι δεν είναι καλή ιδέα όταν παίζεις εναντίον της Χάποελ».
Δείτε την ανάρτηση του Γιανάι:
Checking out before the game is not a great idea when you play against @HapoelTLVBC .. pic.twitter.com/xnrBh6X2tv— Ofer (@OferYannay) May 5, 2026
