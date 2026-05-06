Ισπανοί για το Παναθηναϊκός-Βαλένθια: «Σχεδόν αδύνατο να κερδίσεις 2 φορές σε 3 μέρες στην Αθήνα»

Ισπανοί δημοσιογράφοι αναφέρουν πως η Βαλένθια είναι σχεδόν αδύνατον να κερδίσει δύο φορές τον Παναθηναϊκό στην Αθήνα, μέσα σε διάστημα τρων ημερών.

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τη Βαλένθια (06/05, 21:15 LIVE από το Gazzetta) για το Game 3, με τους Ισπανούς δημοσιογράφους να αναφέρονται στη δύσκολη αποστολή που έχει η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ.

Πιο συγκεκριμένα ισπανικά πρωτοσέλιδα γράφουν το πρωί της Τετάρτης (06/05) για το πλεονέκτημα που έχει αποκτήσει το «τριφύλλι» στη σειρά, μετά τα δύο σπουδαία «διπλά» που πέτυχε την προηγούμενη εβδομάδα στη «Roig Arena».

Επίσης τοποθετούνται για το πόσο δύσκολο είναι η Βαλένθια, να κερδίσει εις διπλούν τον Παναθηναϊκό σε διάστημα μόλις τριών ημερών και μάλιστα στο γήπεδό του, λέγοντας χαρακτηριστικά, πως είναι σχεδόν αδύνατον.

Συν τοις άλλοις, γράφουν πως η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ δεν έχει τίποτα να χάσει, αναζητώντας ένα θαύμα στο Game 3 και στη συνέχεια αν προκύψει και στο Game 4.

Θυμίζουμε ο Παναθηναϊκός προηγείται στη σειρά με 2-0 και βρίσκεται μία νίκη μακριά, από το να βρεθεί ξανά στο Final Four, το οποίο φέτος θα διεξαχθεί στην έδρα του, από τις 22 έως της 24 Μαΐου.

Σημειώνεται πως σε περίπτωση πρόκρισης των «πράσινων», στον ημιτελικό θα αντιμετωπίσουν τον νικητή του ζευγαριού από το Ρεάλ Μαδρίτης - Χάποελ Τελ Αβίβ, όπου οι Ισπανοί προηγούνται με 2-1.

Η μοναδική ομάδα που έχει εξασφαλίσει την παρουσία της στο Final Four, είναι ο Ολυμπιακός, μετά τη «σκούπα» που έκανε κόντρα στη Μονακό.