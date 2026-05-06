Παναθηναϊκός - Βαλένθια: Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης του Game 3 των «πρασίνων»

Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης της αποψινής (06/05) εντός έδρας μάχης του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια.

Playoffs πράξη τρίτη απόψε (06/05) για Παναθηναϊκό και Βαλένθια, με τις δυο ομάδες να τα λένε ξανά, μία εβδομάδα μετά τις πρώτες μεταξύ τους μάχες που βρήκε νικητές τους πράσινους με 67-68 και 105-107 αντίστοιχα.

Έτσι, το σύνολο του Έργκιν Αταμάν, αφού κατάφερε να «σπάσει» δύο φορές την έδρα του αντιπάλου του, υποδέχεται σήμερα τη Βαλένθια στο κατάμεστο «Telecom Center Athens» για να κάνει το 3-0 στη σειρά, να «σκουπίσει» τις «νυχτερίδες» και να «σφραγίσει» και επίσημα το εισιτήριο του για το Final 4 της Euroleague, που θυμίζουμε πως θα γίνει στην Αθήνα, εκεί όπου έχει ήδη προκριθεί ο Ολυμπιακός, ο οποίος με τη σειρά του «σκούπισε» χθες (05/05) τη Μονακό.

Το τζάμπολ του αγώνα έχει προγραμματιστεί για τις 21:15 και η μετάδοση θα γίνει από το Novasports Prime.