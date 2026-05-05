Η ΠΑΕ Ολυμπιακός με ανάρτηση στα Social Media συνεχάρη το τμήμα μπάσκετ του συλλόγου για την πρόκριση στο Final Four 2026 της Euroleague.

Ο Ολυμπιακός έκλεισε τη θέση του στο Final Four 2026, το οποίο θα διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ, «σκουπίζοντας» τη Μονακό και θα βρεθεί στις 4 κορυφαίες ομάδες της διοργάνωσης για πέμπτη διαδοχική χρονιά.

Η ερυθρόλευκη ΠΑΕ με ανάρτηση στα Social Media συνεχάρη το τμήμα μπάσκετ του συλλόγου για τη νέα διάκριση.

Η ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός

«Θερμά συγχαρητήρια στην ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού μας για την σπουδαία πρόκριση στο Final Four της Euroleague! / Congratulations to Olympiacos BC for qualifying to the Final Four of the Euroleague».