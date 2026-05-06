Τζόσεφ: «Η αποστολή δεν έχει ολοκληρωθεί»

Ο Κόρι Τζόσεφ μίλησε για την πρόκριση του Ολυμπιακού και, όπως κι ο Χολ, έτσι κι εκείνος τόνισε ότι η αποστολή δεν έχει τελειώσει για τους Πειραιώτες.

Ο Κόρι Τζόσεφ, ο οποίος στη σειρά απέναντι στη Μονακό μέτρησε 7.7 πόντους και 3 ασίστ από τον πάγκο, τόνισε και εκείνος, όπως και ο Ντόντα Χολ νωρίτερα, πως η αποστολή του Ολυμπιακού δεν έχει τελειώσει.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Κόρι Τζόσεφ:

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι. Είναι μια πολύ ταλαντούχα ομάδα και χρειάστηκε να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό σε κάθε παιχνίδι. Νιώσαμε ότι είμαστε κοντά αλλά ακόμη δεν έχουμε κάνει το πιο ολοκληρωμένο παιχνίδι μας. Ακόμα έχουμε κάποια κενά στην απόδοσή μας, οπότε πρέπει να προσπαθήσουμε και να γίνουμε ακόμα καλύτεροι. Αλλά όπως είπα, συγχαρητήρια και στην Μονακό. Είχαν μια πολύ δύσκολη σεζόν, με πολλούς τραυματισμούς. Πάλεψαν και εμείς έπρεπε να φέρουμε το καλύτερό μας παιχνίδι».

Σε ερώτηση για την μετάβασή του από τις ΗΠΑ στο ευρωπαϊκό μπάσκετ και την προσαρμογή του στον Ολυμπιακό ο Κόρι Τζόζεφ τόνισε: «Έχουμε μια πραγματικά απίστευτη βάση οπαδών. Υπάρχει μια ηλεκτρική ατμόσφαιρα στο στάδιο κάθε φορά που παίζουμε στο γήπεδό μας και περιμένω από αυτούς να το δείξουν και στο Final Four. Είμαστε ενθουασιασμένοι με αυτό και έχουμε πολλή δουλειά ακόμη μπροστά μας».

Για τα συναισθήματά του μόλις άκουσε το όνομά του από τους φιλάθλους του Ολυμπιακού, ο Κόρι Τζόζεφ ανέφερε: «Ήμουν πολύ συγκεντρωμένος και ήταν τόσο δυνατά που δεν το αναγνώρισα μέχρι λίγο πριν τελειώσει (σ.σ. το σύνθημα), αλλά πάντα είναι ένα υπέροχο συναίσθημα. Είναι εξαιρετικό το να νιώθεις τον σεβασμό και να μπορείς να δεις ότι η σκληρή δουλειά που ρίχνεις, αναγνωρίζεται. Έτσι θες να δουλέψεις ακόμη περισσότερο, να είσαι εξαιρετικά συγκεντρωμένος και να προσπαθείς να δίνεις το 101% σου. Όταν όλο αυτό αναγνωρίζεται από τους οπαδούς, είναι απίστευτο».

Στη συνέχεια ο Καναδός γκαρντ του Ολυμπιακού ανέφερε σχετικά με το εάν περίμενε κάτι τέτοιο όταν υπέγραφε στην ομάδα του Πειραιά: «Είχαμε πολύ ταλέντο και υπήρχε πραγματικά μια ευκαιρία να πετύχουμε. Αλλά όταν ήρθα, έπρεπε αρχικά να βρω τον ρυθμό μου. Αλλά ξέρεις, το πιο σημαντικό είναι ακόμα μπροστά και πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε προσγειωμένοι γιατί θέλουμε να φτάσουμε τον απόλυτο στόχο μας».

Όπως και ο Χολ έτσι και ο Τζόζεφ ήταν επίσης κατηγορηματικός σχετικά με το εάν η αποστολή έλαβε τέλος: «Η αποστολή δεν έχει ολοκληρωθεί. Ήταν μια καλή νίκη και πρέπει να κρατήσουμε ό,τι κάναμε καλά σε αυτή τη σειρά και να προχωρήσουμε. Αλλά ταυτόχρονα πρέπει να βελτιώσουμε όλα εκείνα τα πράγματα που δεν κάναμε καλά, γιατί τώρα η διαδικασία είναι win or go home, οπότε πρέπει να είμαστε πολύ, πολύ καλά προετοιμασμένοι».

Τέλος, ο Κόρι Τζόζεφ δεν είχε παρά να υποσχεθεί μάχη στους φίλους της ομάδας μας: «Υπόσχομαι να παλέψουμε με όλες μας τις δυνάμεις! Τόσο ατομικά, όσο και ως ομάδα θέλουμε απεγνωσμένα να νικήσουμε και αυτό να περιμένουν οι φίλαθλοί μας να δουν από εμάς. Άσχετα με το πόσο είναι το σκορ ή το πώς πάει η κάθε κατοχή, πρόκειται να μας δουν να παλεύουμε με όλη μας τη δύναμη για να κερδίσουμε το παιχνίδι. Συνήθως όταν βγαίνουμε έξω με αυτού του τύπου την ενέργεια, έρχεται ένα καλό αποτέλεσμα για εμάς, οπότε εκεί θα επικετρνωθούμε».