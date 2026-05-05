Ο Ολυμπιακός πέτυχε την τρίτη συνεχόμενη νίκη του στις αναμετρήσεις με τη Μονακό και έγινε η πρώτη χρονικά ομάδα που εξασφάλισε την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας.

Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στο Final Four της EuroLeague για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, αφού απέκλεισε με sweep τη Μονακό και θα βρεθεί στην τελική φάση της διοργάνωσης, η οποία θα διεξαχθεί στο Telekom Center Athens το τριήμερο 22-24 Μαΐου.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα πέρασε νικηφόρα από το Πριγκιπάτο, επικρατώντας της Μονακό με 82-105 στο Game 3 της προημιτελικής σειράς των playoffs και, σε συνδυασμό με το 2/2 στo Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, σφράγισε το εισιτήριο για το Final Four της Αθήνας.

Πλέον, ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει στον ημιτελικό της Παρασκευής 22/5 τον νικητή του ζευγαριού Φενέρμπαχτσε-Ζάλγκιρις, με τους Τούρκους να βρίσκονται μία νίκη μακριά από την πρόκριση.