Παναγιώτης Αγγελόπουλος: «Την έχουμε φάει στη... μάπα τη μαγεία του Final Four»

Στο πλαίσιο των δηλώσεών τους οι πρόεδροι του Ολυμπιακού τοποθετήθηκαν σχετικά με το αν προτιμούν το σύστημα διεξαγωγής του Final Four ή σειρά αγώνων.

Ο Ολυμπιακός έκανε το καθήκον του, σκούπισε τη Μονακό με 3-0 στη σειρά και έγινε η πρώτη ομάδα που προκρίθηκε στο Final Four της Αθήνας και μάλιστα για πέμπτη συνεχόμενη φορά.

Οι πρόεδροι της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος βρέθηκαν στο πλευρό της ομάδας για να τη στηρίξουν με τον πρώτο να τοποθετείται σχετικά με το αν προτιμά ο τίτλος να κρίνεται σε Final Four ή σε σειρά αγώνων.

«Αν το 2012 ήταν σειρά αγώνων αποκλείεται να είχαμε αποκλείσει την ΤΣΣΚΑ. Όπως είναι τα τελευταία χρόνια θα προτιμούσα σειρά αγώνων στο ΣΕΦ με πλεονέκτημα ή μειονέκτημα έδρας. Έχει μία μαγεία το Final Four. Μην το απαξιώνουμε. Αυτός είναι ο θεσμός. Έχει μία μαγεία, την έχουμε φάει στη... μάπα πολλές φορές, αλλά κάποια στιγμή θα το ζήσουμε all the way».