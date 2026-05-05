Παπανικολάου: «Να διεκδικήσουμε τις πιθανότητές μας στο Final Four που γίνεται στην έδρα του αντιπάλου μας»

Οι δηλώσεις του Κώστα Παπανικολάου μετά την πρόκριση του Ολυμπιακού στο Final Four της EuroLeague.

Ο Ολυμπιακός «σκούπισε» τη Μονακό, φτάνοντας τις τρεις συνεχόμενες νίκες στη σειρά με τους Μονεγάσκους, μετά το 82-105 στο Game 3 και εξασφάλισε την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας.

Ο Κώστας Παπανικολάου έδωσε το σύνθημα για τη συνέχεια των «ερυθρόλευκων» στο Final Four.

«Για αυτό το πράγμα δουλεύουμε όλη την χρονιά. Κοιτάμε σε κάθε ματς να παρουσιαζόμαστε όσο πιο έτοιμοι γίνεται. Αντιμετωπίσαμε σοβαρά και τα τρία παιχνίδια με την Μονακό και για αυτό το αποτέλεσμα ήταν το επιθυμητό».

Για τη σιγουριά που εκπέμπει η ομάδα: «Όσα συνεχίζουμε να δουλεύουμε με την ένταση που το κάνουμε σε μεγάλο κομμάτι της φετινής δουλειάς και όσο βλέπουμε το αποτέλεσμα από την σκληρή δουλειά που κάνουμε στις προπονήσεις νομίζω ότι είναι η απάντηση σε όλη την εικόνα της ομάδας. Έχουμε δύο εβδομάδες περίπου να προετοιμαστούμε, να δουλέψουμε σκληρά, να προετοιμάσουμε τα σώματά μας και το πνεύμα μας για να παίξουμε δύο παιχνίδια».

Για το αν ο περσινός ημιτελικός είναι μάθημα: «Κάθε προσπάθεια που δεν βγαίνει όπως θες είναι ένα μάθημα. Αυτό το μάθημα το σκεφτόμαστε από τον Αύγουστο, που ο στόχος ήταν να βρεθούμε ξανά σε Final Four και να διεκδικήσουμε τις πιθανότητές μας, πόσο μάλλον που φέτος γίνεται στην έδρα του αντιπάλου μας και ξέρουμε πόσο σημαίνει αυτό για τον κόσμο μας».