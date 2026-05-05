Ο Ολυμπιακός ήταν σαρωτικός στο πρώτο ημίχρονο απέναντι στη Μονακό, καθώς πήγε στα αποδυτήρια με προβάδισμα +21, χωρίς να αφήσει περιθώρια αμφισβήτησης στους Μονεγάσκους.

Ο Ολυμπιακός ταξίδεψε στο Πριγκιπάτο με σκοπό να τελειώσει τη δουλειά απέναντι στη Μονακό και να σφραγίσει την πρόκριση στο Final Four της EuroLeague για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά. Οι Πειραιώτες μπήκαν με το πόδι στο γκάζι στο Game 3 της προημιτελικής σειράς με τους Μονεγάσκους, κλείνοντας το πρώτο ημίχρονο με το υπέρ τους 40-21.

Οι «ερυθρόλευκοι» πέτυχαν 35 πόντους στο δεύτερο δεκάλεπτο, παρουσιάζοντας υψηλά στάνταρ απόδοσης και παρασύροντας στον ρυθμό τους τη Μονακό. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Ολυμπιακός σούταρε με 61.9% στο τρίποντο (13/21), κατέβασε 20 ριμπάουντ έναντι 12 των γηπεδούχων και μοίρασε 18 ασίστ για μόλις τρία λάθη!

Σε αυτό το διάστημα, οι φιλοξενούμενοι είχαν ήδη δύο διψήφιους σκόρερ, τον Τόμας Γουόκαπ με 12 πόντους (4/5 τρίποντα) και τον Εβάν Φουρνιέ με 11 πόντους (3/4 τρίποντα). Από την άλλη πλευρά, η Μονακό μέτρησε εννέα ασίστ για έξι λάθη.

