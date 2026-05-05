Μονακό - Ολυμπιακός: «Vintage» Γουόκαπ έδωσε πνοή στους Πειραιώτες και πήρε... φωτιά από την περιφέρεια!
Η Μονακό υποδέχθηκε τον Ολυμπιακό στο Μόντε Κάρλο για το Game 3 της μεταξύ τους σειράς Playoffs στη EuroLeague με τους Πειραιώτες να προηγούνται με 2-0 ήδη.
Μπορεί το ξεκίνημα της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα να ήταν νωθρό στο πρώτο τρίλεπτο της αναμέτρησης με τους Μονεγάσκους να μπαίνουν στο ματς με 7-0 σερί, όμως ο Τόμας Γουόκαπ ήταν εκεί για τους Πειραιώτες.
Ο πιστός στρατιώτης των «ερυθρόλευκων» ευστόχησε σε 4/5 τρίποντα στο πρώτο δεκάλεπτο του παιχνιδιού, φτάνοντας ένα μόλις εύστοχο σουτ μακριά από το προσωπικό του ρεκόρ από τα 6.75 που ανέρχεται στα πέντε τρίποντα. Παράλληλα, ο Γουόκαπ έχει μαζέψει 2 ριμπάουντ, έχει μοιράσει 2 ασίστ κι έχει κάνει κι ένα κλέψιμο. Μάλιστα είναι χαρακτηριστικό πώς σε ολόκληρη τη σειρά σημειώνει εξαιρετικά ποσοστά ευστοχίας από την περιφέρεια μετρώντας 8/13 με 61.5% ευστοχία.
He cannot miss!@twalkup23 | @Olympiacos_BC https://t.co/VflAySMeel pic.twitter.com/MxhxPU6JXh— EuroLeague (@EuroLeague) May 5, 2026
