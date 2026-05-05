Ο Τόμας Γουόκαπ ξεκίνησε... καυτός για λογαριασμό του Ολυμπιακού στο Game 3 κόντρα στη Μονακό στο Μόντε Κάρλο δείχνοντας ότι είναι σε εξαιρετική κατάσταση.

Η Μονακό υποδέχθηκε τον Ολυμπιακό στο Μόντε Κάρλο για το Game 3 της μεταξύ τους σειράς Playoffs στη EuroLeague με τους Πειραιώτες να προηγούνται με 2-0 ήδη.

Μπορεί το ξεκίνημα της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα να ήταν νωθρό στο πρώτο τρίλεπτο της αναμέτρησης με τους Μονεγάσκους να μπαίνουν στο ματς με 7-0 σερί, όμως ο Τόμας Γουόκαπ ήταν εκεί για τους Πειραιώτες.

Ο πιστός στρατιώτης των «ερυθρόλευκων» ευστόχησε σε 4/5 τρίποντα στο πρώτο δεκάλεπτο του παιχνιδιού, φτάνοντας ένα μόλις εύστοχο σουτ μακριά από το προσωπικό του ρεκόρ από τα 6.75 που ανέρχεται στα πέντε τρίποντα. Παράλληλα, ο Γουόκαπ έχει μαζέψει 2 ριμπάουντ, έχει μοιράσει 2 ασίστ κι έχει κάνει κι ένα κλέψιμο. Μάλιστα είναι χαρακτηριστικό πώς σε ολόκληρη τη σειρά σημειώνει εξαιρετικά ποσοστά ευστοχίας από την περιφέρεια μετρώντας 8/13 με 61.5% ευστοχία.