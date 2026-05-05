Η... μετάφραση των βημάτων που έκανε ο Χέιζ-Ντέιβις στο τελευταίο του ταξίδι, στην Ιορδανία.

Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις φροντίζει κάθε ρεπό που παίρνει από τον Εργκίν Άταμαν στον Παναθηναϊκό να το εκμεταλλεύεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Για τον Αμερικανό φόργουορντ του «τριφυλλιού», αυτός είναι ένα ταξίδι, έστω και αν είναι για μόλις 24 ώρες.

Κάτι που έκανε και λίγες ώρες μετά το buzzer beater επί της Βαλένθια, εκμεταλλευόμενος την κενή από προπονήσεις ημέρα του στους «πράσινους». Προορισμός του ήταν η Ιορδανία, δίνοντας μάλιστα λεπτομερή αναφορά για το πώς πέρασε εκεί, μέσω αναρτήσεων στους προσωπικούς του λογαριασμούς στα social media.

Στο ποστάρισμα με τον απολογισμό του τελευταίου του ταξιδιού λοιπόν έγραψε...

«38.121 βήματα

438 διαστρέμματα ποδιών που γλίτωσα

97 φορές ρωτήθηκα “γιατί μπορείς να διαβάσεις αραβικά;”

9 ώρες οδήγησης

6 κομμάτια Ταμριέ (σ.σ. παραδοσιακό γλυκό)

1 νέο ρολόι

1 νέο Θαύμα του Κόσμου

Κόστος: Προτιμώ να μην κοιτάξω, αλλά είμαι ευτυχισμένος».

38,121 steps

438 ankle sprains avoided

97 times asked "why can you read Arabic?"

9 hours of driving

6 pieces of Tamriyeh

1 new watch

1 New Wonder of the World



Cost: I'd rather not look, but I'm happy pic.twitter.com/VA7DOCWmPx — Nigel Hayes-Davis (@NIGEL_HAYES) May 4, 2026

Από τους συγκεκριμένους αριθμούς, αυτό που έκανε μεγαλύτερη εντύπωση είναι ο αριθμός των βημάτων που έκανε, ο οποίος έφτανε τα 38.121. Σε τι απόσταση όμως αντιστοιχεί;

Ένας άνθρωπος με ύψος 2,01 όπως ο Χέιζ-Ντέιβις, υπό κανονικές συνθήκες σε κάθε του βήμα διανύει 0,80 – 0,85 μέτρα. Άρα, με μία μέση τιμή 0,82, καταλαβαίνει κανείς πως ο Αμερικανός κατά την παραμονή του στην Ιορδανία διένυσε 31-32 χιλιόμετρα.

Στους περισσότερους ανθρώπους μπορεί να φαίνεται εντυπωσιακά μεγάλος αριθμός αυτός, για να τον κάνει κάποιος σε 24 ώρες, όμως για έναν αθλητή δεν είναι. Πόσω μάλλον όταν μιλάμε για κάποιον του επιπέδου του Χέιζ-Ντέιβις.