Το Gazzetta στην προπόνηση του Ολυμπιακού στο Μονακό ενόψει Game 3

Δείτε τα πλάνα του Gazzetta από την τελευταία προπόνηση του Ολυμπιακού στη Γαλλία, ενόψει του Game 3 με τη Μονακό.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΜΟΝΑΚΟ: Αχιλλέας Μαυροδόντης

Ο Ολυμπιακός θα φιλοξενηθεί από τη Μονακό (05/05, 20:45 LIVE από το Gazzetta) για το Game 3 των play-offs της EuroLeague, με τους «ερυθρόλευκους» να πραγματοποιούν την τελευταία τους προπόνηση πριν την κρίσιμη αναμέτρηση.

Συγκεκριμένα οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα έκαναν το καθιερωμένο shootaround στο γήπεδο των Μονεγάσκων, λίγες ώρες πριν τον αγώνα. Οι Πειραιώτες προηγούνται στη σειρά με 2-0 και με νίκη απόψε, θα εξασφαλίσουν την πέμπτη σερί πρόκριση σε Final-Four.

Θυμίζουμε εκτός αποστολής παρέμεινε ο Τάισον Γουόρντ, ο οποίος ταλαιπωρείται από πόνους στη μέση και δεν ταξίδεψε με τον Ολυμπιακό.

Στο Μονακό βρίσκονται και οι πρόεδροι της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος, προκειμένου να στηρίξουν από κοντά την προσπάθεια της ομάδας τους.

