Η Μονακό έχει θέματα και οι απουσίες την αναγκάζουν να παίξει με χαμηλό σχήμα στο Game 3 απέναντι στον Ολυμπιακό.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΜΟΝΑΚΟ: Αχιλλέας Μαυροδόντης

Η Μονακό υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο Πριγκιπάτο, σε ένα παιχνίδι όπου τα προβλήματα της γηπεδούχου ομάδας είναι τόσα, που δύσκολα θα μπορέσει να τα ξεπεράσει.

Με το ρόστερ της Μονακό να απαρτίζεται έτσι κι αλλιώς από 11 μόνο παίκτες, τα πράγματα ήταν δύσκολα εξ αρχής. Και οι τραυματισμοί ήρθαν να τα κάνουν ακόμη πιο δύσκολα. Οι Άλφα Ντιάλο, Ντάνιελ Τάις και Νίκολα Μίροτιτς είναι εκτός μάχης, με τον Μάνουτσαρ Μαρκοϊσβίλι να στερείται των υπηρεσιών τριών εκ των κορυφαίων παικτών της ομάδας του. Μπασκετικά μιλώντας όμως, πώς καλύπτονται αυτά τα κενά;

Στα γκαρντ, τα πράγματα είναι λίγο – πολύ ξεκάθαρα.

Ο Μάικ Τζέιμς, η τιμωρία του οποίου δεν τον κρατά μακριά από το Game 3, θα είναι εκείνος που θα τραβήξει το περισσότερο κουπί, με τους Έλι Οκόμπο, Μάθιου Στράζελ και Νεμάνια Νέντοβιτς να ακολουθούν.

Στο «3», ο Τέρι Τάρπεϊ μοιάζει με τον μοναδικό παίκτη που μπορεί να καλύψει αυτή τη θέση, όμως, βάσει των όσων έχουμε δει στη σειρά, μην σας κάνει εντύπωση εάν η Μονακό παίξει αρκετά και με τρία γκαρντ, ειδικά μετά την απουσία του Άλφα Ντιάλο.

Στο «4» και στο «5» τα δεδομένα είναι επίσης ξεκάθαρα, αλλά αυτή τη φορά λόγω των τραυματισμών. Ο Κεβάριους Χέιζ είναι το μοναδικό διαθέσιμο «καθαρό» σέντερ για την Μονακό και περιμένουμε πως, όσο του επιτρέπει η κούραση και τα φάουλ. Θα είναι στο παρκέ.

Από εκεί και πέρα όμως, με τους Τζάρον Μπλόσομγκεϊμ και τον Τζουχάν Μπεγκαρίν να είναι οι μόνοι πάουερ φόργουορντ που είναι διαθέσιμοι, να είστε σίγουροι πως μπορεί να δούμε σχήματα που δεν περιμέναμε.

Η Μονακό, βάσει όλων των παραπάνω θεμάτων, είναι αναγκασμένη να παίξει με Small Ball, δηλαδή να χρησιμοποιήσει παίκτες φόργουορντ σε θέσεις όπως του σέντερ.

Αυτό από τη μια μπορεί να δώσει στην Μονακό την δυνατότητα να τρέξει να και πιέσει πολύ, όμως απέναντι στον Ολυμπιακό του κορυφαίου σέντερ στην Ευρώπη, Νίκολα Μιλουτίνοφ και των Ντόντς Χολ και Ταϊρίκ Τζόουνς (φυσικά και του Μουσταφά Φαλ, αλλά δύσκολα θα τον δούμε στη σειρά), αυτό μπορεί να δημιουργήσει και ένα μόνιμο miss match στην επίθεση των Πειραιωτών. Παρόλα αυτά, η Μονακό δεν έχει άλλη επιλογή…

