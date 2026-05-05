Ο Αχιλλέας Μαυροδόντης γράφει από τον Μονακό για τον Ολυμπιακό και την σιγουριά που αποπνέει η ομάδα, ακόμη και την ώρα του ταξιδιού για το Πριγκιπάτο.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΜΟΝΑΚΟ: Αχιλλέας Μαυροδόντης

Ο Ολυμπιακός είναι στο Μονακό για το Game 3 της σειράς απέναντι στην ομάδα του Πριγκιπάτου, με τους Πειραιώτες να συναντούν μια μουντή και βροχερή πόλη, στην οποία θέλουν να τελειώσουν την υπόθεση πρόκριση.

Ο Ολυμπιακός έφτασε περίπου στις 7 τοπική ώρα στη Νίκαια (Νις για τους… γαλλοθρεμμένους) και ταξίδεψε οδικώς για το Μονακό, όπου εκεί οι παίκτες πήγαν απευθείας στο ξενοδοχείο για δείπνο και ξεκούραση.

🔥 Έφτασε στη Νικαια της Γαλλίας η αποστολή του Ολυμπιακού.



🇫🇷 Αποστολή στο Μονακό: Αχιλλέας Μαυροδόντης #olympiacosbc pic.twitter.com/SbxaBixyU9 May 4, 2026

Πάμε τώρα στο παράξενο της ιστορίας. Παράξενο όχι επειδή είναι και παράλλογο, αλλά επειδή είναι και πρωτόγνωρο. Τα τελευταία χρόνια, σε όλα τα ταξίδια που έχω πάει με τον Ολυμπιακό, υπάρχει πάντα ένα άγχος που το καταλαβαίνεις στην ατμόσφαιρα.

Μα στην προηγούμενη σειρά με την Μονακό το 2022, μα στην Κωνσταντινούπολη το 2023, μα στη Βαρκελώνη το 2024, μα στη Μαδρίτη το 2025, πάντα όσοι ήταν μαζί με την ομάδα, είχαν ένα άγχος. Κι ας μην το εκδήλωναν. Κι ας μην μιλούσαν για αυτό. Ήταν σαν συμφωνία κυρίων. Όλοι ξέρουμε για αυτό, κανείς όμως δεν το σχολιάζει.

Όλα αυτά δεν ισχύουν για το ταξίδι στο Μονακό φέτος. Άπαντες στην ομάδα αποπνέουν μια σιγουριά, πως όλα θα πάνε καλά. Όχι, δεν μιλάμε για αλαζονεία. Μιλάμε για μια γλώσσα σώματος που δείχνει ότι ο Ολυμπιακός έχει μια αποστολή και ξέρει ότι θα την φέρει εις πέρας.

Από την άλλη, αυτό δικαιολογείται και με τον τρόπο με τον οποίο έχει κυλήσει η σειρά μέχρι στιγμής. Η Μονακό έχει τα προβλήματά της και μοιάζει με σκιά του εαυτό της εδώ και μήνες. Ακόμη και το γεγονός πως μιλάμε για μια σειρά Ολυμπιακός – Μονακό, είναι υπέρβαση για τους Μονεγάσκους.

Με την ομάδα του Μαρκοϊσβίλι να μην συμπληρώνει ούτε 12άδα εδώ και καιρό, την ώρα που ο Ολυμπιακός βγάζει φωτιές και μοιάζει με πολεμική μηχανή, ικανή να καταστρτέψει κάθε έναν που θα βρει στο διάβα του. Σε όλα αυτά, προσθέστε και τις απουσίες των Μίροτιτς, Ντιάλο και Τάις που ήρθαν να προστεθούν σε μια Μονακό που το ένα πρόβλημα ακολουθεί το άλλο.

Ο Ολυμπιακός θα περάσει από την σειρά και προσωπικά πιστεύω πως δεν θα δούμε άλλο ματς στο ΣΕΦ. Δεν ξέρω αν θα έχουμε σκούπα ή θα έχουμε 4 ματς. Πέμπτο δεν θα έχουμε πάντως.

Αυτή η σιγουριά που νιώσαμε όλοι σε αυτό το ταξίδι είναι αποτέλεσμα της δουλειάς του Ολυμπιακού, του μπάσκετ που παίζει και των προβλημάτων της Μονακό. Ένας συνδυασμός που κάνει πολύ ξεκάθαρα τα πράγματα. Από εκεί και πέρα, οι απαντήσεις θα δοθούν στο παρκέ, με το Game 3 να ακολουθεί και τον Ολυμπιακό να θέλει να πάρει το αποτέλεσμα που θα τον φέρει στην Αθήνα το μεσημέρι της Τετάρτης.

ΥΓ. Να φεύγεις από τον παράδεισο (σε θέμα καιρού) που λέγεται Ελλάδα και να βρίσκεσαι σε ένα Μονακό μέσα στην υγρασία και την βροχή...

ΥΓ2. Όσο όμορφο και να λέει κανείς πως είναι το Μονακό, σαν την Ελλάδα μας τίποτα.

ΥΓ3. ΟΙ αδελφοί Αγγελόπουλοι ακολούθησαν την αποστολή και δείχνουν με αυτόν τον τρόπο έμπρακτα την στήριξή τους στον Γιώργο Μπαρτζώκα και τους παίκτες του.

Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος ακολουθούν τον Ολυμπιακό στο Μονακό



🇲🇨 Αποστολή στο Μονακό: Αχιλλέας Μαυροδόντης#olympiacosbc pic.twitter.com/W6cNgdIduD — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) May 4, 2026

ΥΓ4. Ακόμη και από την Ελβετία έχουν έρθει οικογένειες για να ακολουθήσουν τον Ολυμπιακό, δείχνοντας έτσι πως οι Πειραιώτες έχουν παντού φίλους τους.

VISA: Νιώθουμε το πάθος σου. Και είμαστε εκεί για να το ζήσουμε μαζί σου.