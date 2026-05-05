Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος κατέκτησε το Κύπελλο, σαν προπονητής σε ερασιτεχνικό πρωτάθλημα μπάσκετ, υπό το βλέμμα των συμπαικτών του που τον παρακολούθησαν.

Εκτός από παίκτης, ο Νίκος Ρογκαβόπουλος έχει αρχίσει να κάνει τα πρώτα του βήματα και στην προπονητική σε ερασιτεχνικό επίπεδο.

Συγκεκριμένα ο φόργουορντ του Παναθηναϊκό... οδήγησε την ομάδα του, σαν προπονητής στη νίκη και στην κατάκτηση του Κυπέλλου στο ερασιτεχνικό πρωτάθλημα «basketaki».

Ο αγώνας πήρε μέρος στο κλειστό του Περιστερίου «Ανδρέας Παπανδρέου», με τους συμπαίκτες του Νίκου Ρογκαβόπουλου στον Παναθηναϊκό, να δίνουν το «παρών».

Τολιόπουλος, Ναν, Χουάντσο, Φαρίντ, Γκραντ και Καλαϊτζάκης, παρακολούθησαν από κοντά την αναμέτρηση και είδαν τον 24χρονο συμπαίκτη του να τα καταφέρνει στο τέλος.