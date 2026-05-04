Ολυμπιακός: Πάτησε Γαλλία ενόψει του Game 3 με Μονακό
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΜΟΝΑΚΟ: Αχιλλέας Μαυροδόντης
Ο Ολυμπιακός έφτασε στη Γαλλία το απόγευμα της Δευτέρας (04/05), ενόψει του κρίσιμου Game 3 με τη Μονακό (05/05, 20:45 LIVE από το Gazzetta).
Το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα με «διπλό» κόντρα στους Γάλλους, θα εξασφαλίσει την πέμπτη σερί πρόκρισή του σε Final-Four, καθώς έχει ήδη το προβάδισμα με 2-0 στη σειρά, μετά τις νίκες που έκανε στο ΣΕΦ.
Μοναδικός απών από την αποστολή των «ερυθρολεύκων» ο Τάισον Γουόρντ, ο οποίος δεν ταξίδεψε με την ομάδα, αφού ταλαιπωρείται από πόνους στη μέση.
Την ομάδα στη Γαλλία ακολούθησαν και πρόεδροι της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος, προκειμένου να στηρίξουν τους παίκτες, για το τρίτο ματς με τους Μονεγάσκους.
Δείτε το βίντεο του Gazzetta:
🔥 Έφτασε στη Νικαια της Γαλλίας η αποστολή του Ολυμπιακού.— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) May 4, 2026
🇫🇷 Αποστολή στο Μονακό: Αχιλλέας Μαυροδόντης #olympiacosbc pic.twitter.com/SbxaBixyU9
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.