ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΜΟΝΑΚΟ: Αχιλλέας Μαυροδόντης

Ο Ολυμπιακός έφτασε στη Γαλλία το απόγευμα της Δευτέρας (04/05), ενόψει του κρίσιμου Game 3 με τη Μονακό (05/05, 20:45 LIVE από το Gazzetta).

Το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα με «διπλό» κόντρα στους Γάλλους, θα εξασφαλίσει την πέμπτη σερί πρόκρισή του σε Final-Four, καθώς έχει ήδη το προβάδισμα με 2-0 στη σειρά, μετά τις νίκες που έκανε στο ΣΕΦ.

Μοναδικός απών από την αποστολή των «ερυθρολεύκων» ο Τάισον Γουόρντ, ο οποίος δεν ταξίδεψε με την ομάδα, αφού ταλαιπωρείται από πόνους στη μέση.

Την ομάδα στη Γαλλία ακολούθησαν και πρόεδροι της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος, προκειμένου να στηρίξουν τους παίκτες, για το τρίτο ματς με τους Μονεγάσκους.

