Χεζόνια: Σκόραρε σχεδόν από το κέντρο, έκανε κίνηση για χρήματα και ο λόγος μας κάνει να τον συμπαθούμε ακόμα περισσότερο!
Ο Μάριο Χεζόνια ήταν εκπληκτικός στη νίκη της Ρεάλ επί της Μούρθια με 40 πόντους, 11 ριμπάουντ και 6 ασίστ, μετρώντας 12/20 εντός παιδιάς. Αλλά εκτός από τη φοβερή επίδοση στο σκοράρισμα εξασφάλισε επίσης μια εκπληκτική προσφορά για όποιον θέλει να παρακολουθήσει τους αγώνες στο DAZN .
Όλα ξεκίνησαν με ένα στοίχημα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου ο Χεζόνια είναι πολύ ενεργός. Στον αγώνα εναντίον της Βαλένθια, ο Κροάτης παίκτης πέτυχε ένα τρίποντο σχεδόν πατώντας το λογότυπο του μισού γηπέδου. Σε μια αλληλεπίδραση με τον λογαριασμό του DAZN, απηύθυνε την πρόκληση, η οποία έγινε δεκτή: «Αν κάνω άλλο ένα παρόμοιο, θα το κάνουμε 2,99€ για όλους; »
Και εν μέσω της απίστευτης ανατροπής της Ρεάλ Μαδρίτης εναντίον της Μούρθια, ο Κροάτης ευστόχησε σε ένα από τα οκτώ τρίποντά από το σπίτι του. Ο πανηγυρισμός του, κάνοντας τη χειρονομία των χρημάτων και με τα δύο χέρια, ήταν μια σαφής υπενθύμιση του στοιχήματος.
Η DAZN έπρεπε να ανταποκριθεί στις προσδοκίες, και το έκανε. Θα έχουμε μείωση από 6,99 € σε μόλις 2,99 € από το επόμενο Σαββατοκύριακο . Η υπέροχη εμφάνιση του Μάριο δεν ήταν απλώς μια απολαυστική ραψωδία για τους οπαδούς, αλλά τους εξοικονόμησε και χρήματα!
¡RETO CONSEGUIDO! @mariohezonja clava el triple desde su casa y el Plan Baloncesto a partir del próximo fin de semana tiene nuevo precio 2,99 #LigaEndesaxDAZN 🏀 pic.twitter.com/YIJQGOkHdF— DAZN España (@DAZN_ES) May 3, 2026
