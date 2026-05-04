Ο Μάριο Χεζόνια έκανε χαρούμενους αρκετούς συνδρομητές στην Ισπανία.

Ο Μάριο Χεζόνια ήταν εκπληκτικός στη νίκη της Ρεάλ επί της Μούρθια με 40 πόντους, 11 ριμπάουντ και 6 ασίστ, μετρώντας 12/20 εντός παιδιάς. Αλλά εκτός από τη φοβερή επίδοση στο σκοράρισμα εξασφάλισε επίσης μια εκπληκτική προσφορά για όποιον θέλει να παρακολουθήσει τους αγώνες στο DAZN .

Όλα ξεκίνησαν με ένα στοίχημα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου ο Χεζόνια είναι πολύ ενεργός. Στον αγώνα εναντίον της Βαλένθια, ο Κροάτης παίκτης πέτυχε ένα τρίποντο σχεδόν πατώντας το λογότυπο του μισού γηπέδου. Σε μια αλληλεπίδραση με τον λογαριασμό του DAZN, απηύθυνε την πρόκληση, η οποία έγινε δεκτή: «Αν κάνω άλλο ένα παρόμοιο, θα το κάνουμε 2,99€ για όλους; »

Και εν μέσω της απίστευτης ανατροπής της Ρεάλ Μαδρίτης εναντίον της Μούρθια, ο Κροάτης ευστόχησε σε ένα από τα οκτώ τρίποντά από το σπίτι του. Ο πανηγυρισμός του, κάνοντας τη χειρονομία των χρημάτων και με τα δύο χέρια, ήταν μια σαφής υπενθύμιση του στοιχήματος.

Η DAZN έπρεπε να ανταποκριθεί στις προσδοκίες, και το έκανε. Θα έχουμε μείωση από 6,99 € σε μόλις 2,99 € από το επόμενο Σαββατοκύριακο . Η υπέροχη εμφάνιση του Μάριο δεν ήταν απλώς μια απολαυστική ραψωδία για τους οπαδούς, αλλά τους εξοικονόμησε και χρήματα!