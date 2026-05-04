Ο Ολυμπιακός κόντρα στους 8 παίκτες της Μονακό: Ποιοι θα είναι οι διαθέσιμοι

Δείτε ποιοι παίκτες της Μονακό θα είναι διαθέσιμοι για το Game 3 κόντρα στον Ολυμπιακό.

Η Μονακό θα παίξει τον Ολυμπιακό την Τρίτη (20:45, live Gazzetta) στο Πριγκιπάτο και θα ψάξει τον τρόπο να μειώσει τη σειρά σε 2-1. Ωστόσο το απουσιολόγιο είναι για άλλη μια φορά γεμάτο, κάτι που κάνει δυσκολότερο το έργο της.

Ο Άλφα Ντιαλό θα χάσει το υπόλοιπο της σειράς κάτι που ισχύει και για τον Νίκολα Μίροτιτς. Off για το Game 3 με τους Πειραιώτες θα είναι και ο Ντάνιελ Τάις, κάτι που σημαίνει πως μοναδικός διαθέσιμος ψηλός θα είναι ο Κεβάριους Χέις.

Αυτό σημαίνει πως η Μονακό θα αναγκαστεί να παραταχθεί στο ματς με τον Ολυμπιακό έχοντας οκτώ παίκτες στη διάθεση της.

Οι 8 διαθέσιμοι για Ολυμπιακό: Τζέιμς, Οκόμπο, Στραζέλ, Τάρπεϊ, Μπεγκαρίν, Νέντοβιτς, Μπλόσομγκεϊμ και Χέις.