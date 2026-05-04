Χέιζ ενόψει Ολυμπιακού: «Να κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να επιστρέψουμε στην Αθήνα»

Η Μονακό φιλοξενεί τον Ολυμπιακό (05/05, 20:45 LIVE από το Gazzetta) για το Game 3 των play-offs της EuroLeague, με τον Κεβάριους Χέιζ στις δηλώσεις του να αναφέρεται στα στοιχεία που θα πρέπει να έχει η ομάδα του, προκειμένου να πάρει τη νίκη.

Μίλησε επίσης και για την απουσία των ψηλών που έχουν οι Γάλλοι, ενώ τόνισε πως οι φίλαθλοι της Μονακό, θα τους δώσουν ακόμη περισσότερη ενέργεια.

Αναλυτικά όσα είπε ο Κεβάριους Χέιζ:

«Σωματικά, θα έχουμε τη σωστή φροντίδα και ξεκούραση σήμερα για να αναρρώσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα. Παρακολουθήσαμε πολύ βίντεο (από τα δύο πρώτα παιχνίδια) και όλοι συμφωνούμε ότι πρέπει να δουλέψουμε λίγο καλύτερα, ειδικά στην άμυνα, αλλά και στο να παίζουμε πιο ομαδικά.

Θα παίξουμε στην έδρα μας, ελπίζω να πάρουμε περισσότερα σουτ, να τροφοδοτηθούμε από την ενέργεια των φιλάθλων και να κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να επιστρέψουμε στην Αθήνα».

Για την έλλειψη ψηλών: «Είμαι προετοιμασμένος γι’ αυτό, οι αλλαγές θα λειτουργήσουν. Ακόμα και με μειωμένο ρόστερ, έχουμε ήδη καταφέρει να κάνουμε ωραία πράγματα..»

Για τη στήριξη των φιλάθλων της Μονακό: «Πιστεύω ότι θα είναι πλήρως στο πλευρό μας, για να μας ωθήσουν να πάμε ακόμα πιο μακριά και να μας δώσουν αυτή την επιπλέον ενέργεια».