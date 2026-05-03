Συμπληρώνονται 17 χρόνια από τη βραδιά που ο Παναθηναϊκός κατακτούσε την 5η Euroleague της ιστορίας του στο FInal Four του Βερολίνου το 2009.

Ηταν 3 Μαΐου 2009 όταν ο Παναθηναϊκός του Ζέλικο Ομπράντοβιτς σκαρφάλωνε στο Έβερεστ του ευρωπαϊκού μπάσκετ κερδίζοντας στον μεγάλο τελικό την ΤΣΣΚΑ Μόσχας με 73-71.

«Η βραδιά που προστέθηκε το 5ο αστέρι στην θρυλική φανέλα» ήταν η σχετική ανάρτηση που έκανε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR με αφορμή την επέτειο των 17 χρόνων.

Μια βραδιά που ο Παναθηναϊκός είχε προηγηθεί και 20 πόντους στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα έχοντας πραγματοποιήσει δύο τρομερά δεκάλεπτα! Παρόλα αυτά η ΤΣΣΚΑ βρήκε τον τρόπο να επιστρέψει στο παιχνίδι έχοντας πραγματοποιήσει σερί 15-0 ενώ είχε την ευκαιρία της νίκης αλλά το τρίποντο του Σισκάουσκας στην εκπνοή είχε βρει σίδερο.

Κάπως έτσι οι «πράσινοι» είχαν κατακτήσει την Euroleague, με τον Βασίλη Σπανούλη να παίρνει τότε και τον τίτλο του πολυτιμότερου παίκτη του Final Four στο Βερολίνο.

Παναθηναϊκός-ΤΣΣΚΑ Μόσχας 73-71 (48-28)

Παναθηναϊκός (Ομπράντοβιτς): Σπανούλης 13 (3), Περπέρογλου 6 (1), Μπατίστ 6, Φώτσης 13 (3), Νίκολας 7 (1), Τσαρτσαρής 2, Διαμαντίδης 10 (2), Πέκοβιτς 6, Γιασικεβίτσιους 10 (3)

ΤΣΣΚΑ Μόσχας (Μεσίνα): Ζήσης, Σμόντις 9 (1), Σισκάουσκας 13 (2), Χόλντεν 14, Λόρμπεκ 5, Λάνγκντον 13 (1), Κάουν 3, Χριάπα 9 (1), Πλάνινιτς 5, Μόρις.