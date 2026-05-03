Παναθηναϊκός: Η ανάρτηση για το 5ο αστέρι στο Βερολίνο το 2009
Ηταν 3 Μαΐου 2009 όταν ο Παναθηναϊκός του Ζέλικο Ομπράντοβιτς σκαρφάλωνε στο Έβερεστ του ευρωπαϊκού μπάσκετ κερδίζοντας στον μεγάλο τελικό την ΤΣΣΚΑ Μόσχας με 73-71.
«Η βραδιά που προστέθηκε το 5ο αστέρι στην θρυλική φανέλα» ήταν η σχετική ανάρτηση που έκανε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR με αφορμή την επέτειο των 17 χρόνων.
Η ανάρτηση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR
Berlin, 03/05/2009 🏆☘️
The night the fifth star was added to our legendary jersey! ⭐️#WeTheGreens #paobcaktor pic.twitter.com/ykuGCneMRM— Panathinaikos BC (@Paobcgr) May 3, 2026
Μια βραδιά που ο Παναθηναϊκός είχε προηγηθεί και 20 πόντους στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα έχοντας πραγματοποιήσει δύο τρομερά δεκάλεπτα! Παρόλα αυτά η ΤΣΣΚΑ βρήκε τον τρόπο να επιστρέψει στο παιχνίδι έχοντας πραγματοποιήσει σερί 15-0 ενώ είχε την ευκαιρία της νίκης αλλά το τρίποντο του Σισκάουσκας στην εκπνοή είχε βρει σίδερο.
Κάπως έτσι οι «πράσινοι» είχαν κατακτήσει την Euroleague, με τον Βασίλη Σπανούλη να παίρνει τότε και τον τίτλο του πολυτιμότερου παίκτη του Final Four στο Βερολίνο.
Παναθηναϊκός-ΤΣΣΚΑ Μόσχας 73-71 (48-28)
Παναθηναϊκός (Ομπράντοβιτς): Σπανούλης 13 (3), Περπέρογλου 6 (1), Μπατίστ 6, Φώτσης 13 (3), Νίκολας 7 (1), Τσαρτσαρής 2, Διαμαντίδης 10 (2), Πέκοβιτς 6, Γιασικεβίτσιους 10 (3)
ΤΣΣΚΑ Μόσχας (Μεσίνα): Ζήσης, Σμόντις 9 (1), Σισκάουσκας 13 (2), Χόλντεν 14, Λόρμπεκ 5, Λάνγκντον 13 (1), Κάουν 3, Χριάπα 9 (1), Πλάνινιτς 5, Μόρις.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.