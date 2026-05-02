EuroLeague: Ο Καμπάτσο MVP των Game 2 στα play-offs

Ο Φακούντο Καμπάτσο αναδείχθηκε MVP των Game 2 στα play-offs της EuroLeague, μετά την εξαιρετική εμφάνιση που πραγματοποίησε στη νίκη της Ρεάλ επί της Χάποελ.

Η Ρεάλ Μαδρίτης έκανε το 2-0 στη σειρά κόντρα στη Χάποελ, με τον Φακούντο Καμπούτσο να είναι ο πρωταγωνιστικής και να αναδεικνύεται MVP των Game 2 στα play-offs της EuroLeague.

Συγκεκριμένα ο Αργεντινός γκαρντ της «βασίλισσας», τελείωσε την αναμέτρηση με 23 πόντους (5/5 δίποντα, 4/7 τρίποντα, 1/1 βολές), 3 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 2 κλεψίματα, συγκεντρώνοντας 30 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

Μάλιστα, ο Καμπάτσο πέρασε μόλις για ένα βαθμό τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις στην αξιολόγηση, ο οποίος ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής για τον Παναθηναϊκό κόντρα στη Βαλένθια, με 27 πόντους (3/8 δίποντα, 5/9 τρίποντα, 6/6 βολές), 5 ριμπάουντ και 3 ασίστ, βάζοντας το νικητήριο σουτ, και συμπληρώνοντας 29 στο PIR.

Ο Φακούντο Καμπάτσο την τρέχουσα αγωνιστική χρονιά μετράει μ.ο 12.9 πόντους, 1.9 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ανά αγώνα.

 

@Photo credits: x_real_madrid
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     