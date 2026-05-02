EuroLeague: Ο Καμπάτσο MVP των Game 2 στα play-offs
Η Ρεάλ Μαδρίτης έκανε το 2-0 στη σειρά κόντρα στη Χάποελ, με τον Φακούντο Καμπούτσο να είναι ο πρωταγωνιστικής και να αναδεικνύεται MVP των Game 2 στα play-offs της EuroLeague.
Συγκεκριμένα ο Αργεντινός γκαρντ της «βασίλισσας», τελείωσε την αναμέτρηση με 23 πόντους (5/5 δίποντα, 4/7 τρίποντα, 1/1 βολές), 3 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 2 κλεψίματα, συγκεντρώνοντας 30 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.
Μάλιστα, ο Καμπάτσο πέρασε μόλις για ένα βαθμό τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις στην αξιολόγηση, ο οποίος ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής για τον Παναθηναϊκό κόντρα στη Βαλένθια, με 27 πόντους (3/8 δίποντα, 5/9 τρίποντα, 6/6 βολές), 5 ριμπάουντ και 3 ασίστ, βάζοντας το νικητήριο σουτ, και συμπληρώνοντας 29 στο PIR.
Ο Φακούντο Καμπάτσο την τρέχουσα αγωνιστική χρονιά μετράει μ.ο 12.9 πόντους, 1.9 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ανά αγώνα.
I @facucampazzo was ELITE last night!
He's the MVP of Game 2 of the Playoffs, doing it ALL for his team as @RMBaloncesto move to a win away from #F4GLORY pic.twitter.com/xTGJTBMGwm— EuroLeague (@EuroLeague) May 2, 2026
