Η Θύρα 13 μέσω story στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, έστειλε το δικό της μήνυμα προς τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο.

Συγκεκριμένα, οι οργανωμένοι οπαδοί των «πρασίνων», θέλησαν να δείξουν για ακόμα μία φορά, τη στήριξή τους, τόσο στην ομάδα, όσο και στον ισχυρό άνδρα της ΚΑΕ, στέλνοντας μήνυμα ενότητας που αναφέρει:

«Αν το πάθος επιφέρει ποινή, τιμωρήστε μας όλους.

Ομάδα κόσμος διοίκηση μια γροθιά.

Μαζί στις νίκες.

Μαζί στις ήττες.

Μαζί και στις τιμωρίες.

Πρόεδρε μαζί θα το σηκώσουμε μπροστά στη 13».