Σκαριόλο: «Είναι πολύ δύσκολο να κερδίσεις πέντε συνεχόμενους αγώνες εναντίον ενός τόσο υψηλού επιπέδου αντιπάλου»

Η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε με 102-75 της Χάποελ Τελ Αβίβ και έκανε το 2-0 στη σειρά, με τον Σέρτζιο Σκαριόλo στις δηλώσεις του να αναφέρεται στα στοιχεία που έφεραν τη νίκη στην ομάδα του.

Αναλυτικά όσα είπε ο Σέρτζιο Σκαριόλο:

«Είμαστε σε καλή θέση, αλλά μας λείπει ακόμα μια νίκη. Χωρίς τον Έντι (Ταβάρες), οι συμπαίκτες του κατέβαλαν προσπάθεια να αντισταθμίσουν ό,τι μας άφησε. Σήμερα ήταν αρκετό, αλλά θα δούμε αν θα μας βοηθήσει και στα επερχόμενα εκτός έδρας παιχνίδια.

Η αμυντική μας ένταση ήταν ασυνεπής στο πρώτο ημίχρονο, αλλά ήμασταν πιο σταθεροί στο δεύτερο . Προηγούμαστε με 2-0, αλλά έχουν συμβεί πιο περίεργα πράγματα. Πρέπει να διατηρήσουμε την εστίασή μας σε αυτά τα πλέι οφ. Είναι πολύ δύσκολο να κερδίσεις πέντε συνεχόμενους αγώνες εναντίον ενός τόσο υψηλού επιπέδου αντιπάλου».

Για τον Γκαρούμπα: «Ας ελπίσουμε ότι θα συνεχίσει έτσι, πρέπει να βασιστούμε πολύ σε αυτόν για να κερδίζουμε αγώνες».