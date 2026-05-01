Για δεύτερη φορά μέσα σε 13 μήνες ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις ήταν ο άνθρωπος της τελευταίας στιγμής με πανομοιότυπο τρόπο και σχεδόν από την ίδια θέση!

Ο Αμερικανός φόργουορντ ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής της δεύτερης νίκης του Παναθηναϊκού επί της Βαλένθια στο Game 2 των Playoffs, βάζοντας την υπογραφή της εξαιρετικής του εμφάνισης (27π.) με το δύσκολο buzzer beater!

Το συγκεκριμένο σουτ νίκης ξύπνησε μνήμες από την περσινή αναμέτρηση της Φενέρμπαχτσε με την Παρί για την 31η αγωνιστική της Euroleague για τη σεζόν 2024-25. Ήταν 25 Μαρτίου 2025, πριν από 13 μήνες περίπου, που ο Χέιζ-Ντέιβις είχε «εκτελέσει» την γαλλική ομάδα με τρίποντο νίκης για το 101-100.

Η Euroleague γύρισε έναν χρόνο πίσω, θυμήθηκε το buzzer beater του Αμερικανού με τη φανέλα της Φενέρ και έκανε τον... παραλληλισμό με το νικητήριο στη Βαλένθια.