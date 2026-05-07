Το σκορ του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια στο Game 3 ξυπνά έντονες μνήμες από τη σειρά με τη Μακάμπι το 2024, τότε που ένα ίδιο «break» είχε γίνει η αρχή μιας διαδρομής μέχρι το Final Four και το έβδομο αστέρι.

Η σειρά των Playoffs ανάμεσα στη Βαλένθια και τον Παναθηναϊκό επέστρεψε στο Telekom Center μετά τις δύο νίκες των «πράσινων» στη Roig Arena, όμως οι Ισπανοί απέδειξαν πως δεν θα τα παρατήσουν έτσι έυκολα.

Η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ μείωσε σε 2-1 επικρατώντας στο Game 3 με 87-91 εκτός έδρας σε ένα παιχνίδι που αν και κυριάρχησε κατά κράτος, λίγο έλειψε να το χάσει στο τέλος. Ωστόσο, το τελικό σκορ φέρνει... θύμησες από τα Playoffs του 2024 όταν το τριφύλλι αντιμετώπισε τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στη σειρά με την «ιστορία» να μιλάει από μόνη της.

Τότε, ο Παναθηναϊκός είχε το πλεονέκτημα έδρας με τη Μακάμπι να κάνει το break με το... καλημέρα στο πρώτο παιχνίδι με σκορ, που σωστά μαντέψατε, 87-91. Η συνέχεια είναι γνωστή με τον Παναθηναϊκό να παίρνει το δεύτερο παιχνίδι, να χάνει το τρίτο στο Ισραήλ και να ισοφαρίζει στο τέταρτο οδηγώντας τη σειρά σε πέμπτο παιχνίδι στην έδρα του.

Το αποτέλεσμα ήταν να οδηγηθεί στο Final Four του Βερολίνου και να ράψει το έβδομο αστέρι στη φανέλα του 13 χρόνια μετά την τελευταία φορά που σήκωσε το τρόπαιο.

Η πλειοψηφία των παικτών σε εκείνο το Game με τη Μακάμπι το 2024 είναι ίδια με το τωρινό ρόστερ με τον Ματίας Λεσόρ να ξεχωρίζει με 22 πόντους και 6 ριμπάουντ και τον Κώστα Σλούκα (που τώρα είναι τραυματίας) με 12 πόντους, 2 ριμπάουντ και 13 ασίστ. Στο Game 3 με τη Βαλένθια οι πρωταγωνιστές ήταν μοιρασμένοι ανάμεσα στους Νίκο Ροκαβόπουλο (16 π., 4 ρ., 4α.), Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις (15 π., 5ρ., 2α.) και Ναν με 13 πόντους.

Άλλος ένας κοινός παρονομαστής ανάμεσα στα δύο παιχνίδια είναι η μεγάλη διαφορά στα επιθετικά ριμπάουντ που αποτέλεσε πλήγμα για τον Παναθηναϊκό και στα δύο παιχνίδια. Κόντρα στη Μακάμπι το 2024 μάζεψε 6 έναντι των 15 των Ισραηλινών και απέναντι στη Βαλένθια μάζεψε 9 έναντι των 14 των Ισπανών.

Μένει να φανεί αν οι τόσο λεπτομερείς ομοιότητες μπορούν να έχουν το ίδιο αίσιο τέλος για την ομάδα του Εργκίν Άταμαν.