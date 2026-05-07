Ορίστηκε η διαιτητική τριάδα για το τέταρτο παιχνίδι των Playoffs ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τη Βαλένθια.

Η Βαλένθια δεν τα παράτησε εύκολα και παρά το 2-0 που είχε ο Παναθηναϊκός στη σειρά, κατάφερε να μειώσει επικρατώντας με 87-91 στο Telekom Center Athens.

Έτσι η σειρά θα συνεχιστεί με τέταρτο παιχνίδι ξανά στην έδρα του τριφυλλιού με την ομάδα του Εργκίν Άταμαν να φιλοδοξεί να προκριθεί στο Final Four της Αθήνας. H EuroLeague έκανε γνωστούς τους τρεις διαιτητές της αναμέτρησης.

H διαιτητική τριάδα του Game 4: Σρέτεν Ράντοβιτς (Κροατία), Μεχντί Ντιφάλα (Γαλλία) και Σάσο Πέτεκ (Σλοβενία).