Παναθηναϊκός - Βαλένθια: Ο Ντιφαλά σφυρίζει το Game 4
Η Βαλένθια δεν τα παράτησε εύκολα και παρά το 2-0 που είχε ο Παναθηναϊκός στη σειρά, κατάφερε να μειώσει επικρατώντας με 87-91 στο Telekom Center Athens.
Έτσι η σειρά θα συνεχιστεί με τέταρτο παιχνίδι ξανά στην έδρα του τριφυλλιού με την ομάδα του Εργκίν Άταμαν να φιλοδοξεί να προκριθεί στο Final Four της Αθήνας. H EuroLeague έκανε γνωστούς τους τρεις διαιτητές της αναμέτρησης.
H διαιτητική τριάδα του Game 4: Σρέτεν Ράντοβιτς (Κροατία), Μεχντί Ντιφάλα (Γαλλία) και Σάσο Πέτεκ (Σλοβενία).
