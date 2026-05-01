Σε συνέχεια της ανακοίνωσής της, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR έδωσε στην δημοσιότητα βίντεο με άνδρα της ασφάλειας της Βαλένθια να κρατάει τον Ρογκαβόπουλο από χέρι ζητώντας του να καθίσει στον πάγκο.

Ο Παναθηναϊκός έκανε το 2/2 στη Βαλένθια και βρέθηκε με το ενάμιση πόδι στο Final Four της Αθήνας. Βέβαια δεν υπήρχε μόνο το αγωνιστικό κομμάτι αλλά και το... εξωαγωνιστικό και τα όσα επακολούθησαν του αγώνα, με την ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR να περνάει στην αντεπίθεση και να εκδίδει και σχετική ανακοίνωση.

Μάλιστα με μία ακόμα ανάρτηση έδωσε στην δημοσιότητα και ένα βίντεο ως συνέχεια της ανακοίνωσης και του σημείου που έλεγε ότι «τις παρεμβάσεις ανθρώπων της ασφάλειας της Valencia Basket σε παίκτες του Παναθηναϊκού AKTOR κατά τη διάρκεια του αγώνα, ώστε να μην σηκώνονται να πανηγυρίζουν τα καλάθια της ομάδας τους από τον πάγκο! Αυτό είναι κάτι που δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ και σε κανένα γήπεδο του πλανήτη!»

Τι ανέφερε η «πράσινη» ΚΑΕ στο εν λόγω βίντεο; «Κατά τη διάρκεια του τέταρτου δεκαλέπτου του Game 2, άνδρας της ασφάλειας της Valencia Basket ζητάει επιτακτικά από τον αθλητή του Παναθηναϊκού AKTOR, Νίκο Ρογκαβόπουλο να καθίσει στον πάγκο πιάνοντάς τον μάλιστα από το χέρι, χωρίς φυσικά να έχει τη δικαιοδοσία να κάνει κάτι τέτοιο. Αυτή ήταν μία από τις πολλές ενέργειες των ανθρώπων ασφαλείας στην Roig Arena τις οποίες καταγγείλαμε επισήμως στην EuroLeague.»

