Μετά την κίνηση χρηματισμού του Μάικ Τζέιμς προς τους διαιτητές κατά τη διάρκεια του Game 2 με τον Ολυμπιακό, ο παίκτης της Μονακό αναμένεται να τιμωρηθεί και να μην αγωνιστεί στο τρίτο παιχνίδι της σειράς.

Ο Ολυμπιακός έριξε στο... καναβάτσο τη Μονακό με 94-64 στο κατάμεστο ΣΕΦ και έκανε το 2-0 στη σειρά φιλοδοξώντας να την... σκουπίσει στο Μόντε Κάρλο με φόντο την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας.

Κατά τη διάρκεια του Game 2 ο Μάικ Τζέιμς αποβλήθηκε μετά από έντονες διαμαρτυρίες και δύο τεχνικές που δέχθηκε, ωστόσο αυτό που έμεινε από το εν λόγω σκηνικό ήταν η αντίδρασή του, καθώς αδυνατούσε να συγκρατήσει τον εκνευρισμό του. Μάλιστα, κατά την αποχώρησή του από το παρκέ και στον δρόμο για τα αποδυτήρια έκανε κίνηση χρηματισμού προς τους διαιτητές.

Γι' αυτή του τι χειρονομία αναμένεται να τιμωρηθεί από τη EuroLeague με ποινή από μία έως τρεις αγωνιστικές, κάνοντας σαφές πώς είναι απίθανη η συμμετοχή του στο Game 3 της Μονακό με τον Ολυμπιακό στο Μόντε Κάρλο.