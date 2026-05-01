Ολυμπιακός για show Βεζένκοβ στο Game 2: «Άλλη μια μέρα στη δουλειά»

Ο Ολυμπιακός αποθέωσε τον Σάσα Βεζένκοβ για την εμφάνιση του στο Game 2 κόντρα στη Μονακό.

Ο Ολυμπιακός διέλυσε τη Μονακό με 94-64 στο κατάμεστο ΣΕΦ κι έκανε το 2-0 στη σειρά με μεγάλη ευκολία. Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν ως κορυφαίο τον Σάσα Βεζένκοβ, ο οποίος τελείωσε την αναμέτρηση με 21 πόντους, ενώ 16 έβαλε ο Εβάν Φουρνιέ.

Οι Πειραιώτες μάζεψαν τις καλύτερες στιγμές από την παράσταση του Βούλγαρου forward στο Game 2 και έφτιαξαν ένα όμορφο video.

«Το Game 2 ήταν απλά μια μέρα στη δουλειά για τον MVP, Σάσα Βεζένκοβ», έγραψαν για τον σταρ τους που είναι σε εξαιρετική κατάσταση στο πιο κρίσιμο σημείο της σεζόν και θα πάει την επόμενη εβδομάδα στο Μονακό για να βοηθήσει τους Πειραιώτες να σκουπίσουν τη σειρά.