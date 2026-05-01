Παναθηναϊκός: Το ελληνικό ποστάρισμα του Χέιζ-Ντέιβις
Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις «εκτέλεσε» τη Βαλένθια με buzzer beater και οδήγησε τον Παναθηναϊκό σε μια τεράστια νίκη με 107-105 στην παράταση, έπειτα από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι. Οι «πράσινοι» πέτυχαν το δεύτερο break στη σειρά και βρίσκονται πλέον μια… ανάσα από το Final Four, καθώς προηγούνται με 2-0.
Το απίθανο καλάθι του φόργουορντ του Παναθηναϊκού ίσως και να αποτελεί την πιο θεαματική στιγμή της σεζόν μέχρι τώρα, ενώ οδήγησε τον Χέιζ-Ντέιβις στην πρώτη του ανάρτηση στα ελληνικά!
Ο σταρ του Παναθηναϊκού ανήρτησε το εκπληκτικό του καλάθι γράφοντας: «Καλημέρα. Καλησπέρα. Καληνύχτα. ΟΑΚΑ... Είστε έτοιμοι;», απευθυνόμενος στους φίλους του τριφυλλιού για τη συνέχεια της σειράς στο Telekom Center.
Να σημειωθεί ότι ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις μαθαίνει ελληνικά από τα χρόνια του στη Φενέρμπαχτσε.
Η ανάρτησή του
