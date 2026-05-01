Βαλένθια – Παναθηναϊκός: Οι... ποδοσφαιρικοί πανηγυρισμοί και οι αλαλαγμοί προς τα αποδυτήρια (vid)
Μια ανάσα από την είσοδο στο final four βρίσκεται ο Παναθηναϊκός με τους «πράσινους» να κάνουν το δύο στα δύο κόντρα στην Βαλένθια επικρατώντας και πάλι αυτή την φορά στην παράταση με 105-107. Μια νίκη που ήρθε με το εκπληκτικό buzzer beater του Χέις Ντέιβις.
Με το που ο Αμερικάνος ευστόχησε έγινε χαμός. Όλοι οι παίκτες και ο πάγκος έτρεξαν προς τα αποδυτήρια και έπεσαν επάνω στον πρωταγωνιστή του αγώνα.
Δεν σταματούσαν να φωνάζουν με την κάμερα της Euroleague να τους ακολουθεί. Μια ακόμα μεγάλη στιγμή για τον Παναθηναϊκό που θέλει ακόμα μία νίκη για να βρεθεί για τρίτη συνεχόμενη φορά στο μεγάλο ραντεβού του Ευρωπαϊκού μπάσκετ, πηγαίνοντας για το 8 τρόπαιο και δεύτερο τα τρία τελευταία χρόνια!
WHAT JUST HAPPENED IN VALENCIA 🤯 @NIGEL_HAYES WINS IT AT THE BUZZER pic.twitter.com/LSHqT6ZLaW— EuroLeague (@EuroLeague) April 30, 2026
TWO DOWN, ONE MORE TO GO! 😤☘️#WeTheGreens #paobcaktor #Club1908 pic.twitter.com/y0B9406FC6— Panathinaikos BC (@Paobcgr) April 30, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.