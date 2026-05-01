Ο Χέις Ντέιβις πετυχαίνει το buzzer beater και στο Roig Arena γίνεται χαμός. Οι «πράσινοι» πάνε τρέχοντας στα αποδυτήρια και πέφτουν πάνω στον Αμερικανό και όλοι γίνονται ένα κουβάρι.

Μια ανάσα από την είσοδο στο final four βρίσκεται ο Παναθηναϊκός με τους «πράσινους» να κάνουν το δύο στα δύο κόντρα στην Βαλένθια επικρατώντας και πάλι αυτή την φορά στην παράταση με 105-107. Μια νίκη που ήρθε με το εκπληκτικό buzzer beater του Χέις Ντέιβις.

Με το που ο Αμερικάνος ευστόχησε έγινε χαμός. Όλοι οι παίκτες και ο πάγκος έτρεξαν προς τα αποδυτήρια και έπεσαν επάνω στον πρωταγωνιστή του αγώνα.

Δεν σταματούσαν να φωνάζουν με την κάμερα της Euroleague να τους ακολουθεί. Μια ακόμα μεγάλη στιγμή για τον Παναθηναϊκό που θέλει ακόμα μία νίκη για να βρεθεί για τρίτη συνεχόμενη φορά στο μεγάλο ραντεβού του Ευρωπαϊκού μπάσκετ, πηγαίνοντας για το 8 τρόπαιο και δεύτερο τα τρία τελευταία χρόνια!