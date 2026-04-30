Στις δύο νίκες του Ολυμπιακού επί της Μονακό, αναφέρθηκε στις δηλώσεις του ο Γιώργος Μπαρτζώκας.

Ο Ολυμπιακός... διέλυσε τη Μονακό με 94-64, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να αναφέρεται στις δηλώσεις του για το 2-0 που έκανε η ομάδα του, κόντρα στους Γάλλους.

Μίλησε για την τρομερή ατμόσφαιρα που δημιούργησαν οι φίλοι των «ερυθρολέυκων», ενώ τοποθετήθηκε και για την πίεση που υπάρχει από τα συνεχόμενα ματς.

Αναλυτικά όσα είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας:

«Ήταν πολύ σημαντικές αυτές οι δύο νίκες και είχαμε πίεση. Έπρεπε να προστατέψουμε την έδρα μας και το κάναμε εμφατικά απόψε αλλά θεωρώ πως έχουν υπερηφάνεια και θα επιστρέψουν στο επόμενο παιχνίδι, θα παίξουν σκληρά και πρέπει να είμαστε έτοιμοι για αυτό.

Σήμερα έχασαν τον Μάικ Τζέιμς με δύο τεχνικές ποινές, τον Τάις από τραυματισμό και έχουν μικρό ρόστερ δεν ήταν εύκολο για εκείνους να ακολουθήσουν το ρυθμό. Είμαι πολύ χαρούμενος για ακόμα μια φορά, φανταστική ατμόσφαιρα playoff και είμαι ευγνώμων για αυτή και πρέπει να συνεχίσουμε έτσι.

Προσπαθούμε, δεν προσπαθώ μόνο εγώ, είναι όλος ο οργανισμός, το επιτελείο μου και το πρόγραμμα που έχουμε, όσοι δεν παίζουν τόσο πολύ να κάνουν πιο σκληρή προπόνηση για να είναι όλοι έτοιμοι και να έχουμε την ομάδα εκεί που θέλουμε. Έίναι δύσκολο γιατί έχουμε ένα βαθύ ρόστερ αλλά ειλικρινά πιστεύω πως οι συνεχόμενοι αγώνες μας έχουν βοηθήσει πολύ».

