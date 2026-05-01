Ο Μάικ Υζέιμς μπορεί ακόμη και να χάσει το Game 3 απέναντι στον Ολυμπιακό, με την ποινή του σταρ της Μονακό να είναι στην ευχέρεια του Αθλητικού Δικαστή της EuroLeague.

Ο Μάικ Τζέιμς αποχώρησε από το παρκέ με δύο τενχικές ποινές, ενώ στην συνέχεια προχώρησε σε μια προσβλητική κίνηση προς τους διαιτητές, κάνοντας κίνηση χρηματισμού με τα δάχτυλά του.

Η εν λόγω κίνηση του Μάικ Τζέιμς υπάγεται στο άρθρο 19a του κανονισμού της EuroLeague, το οποίο αναφέρει πως απαγορεον «Επιθετικότητα, απειλές, εξαναγκασμός ή οποιαδήποτε πράξη που δείχνει έλλειψη σεβασμού προς παίκτες, προπονητές, συνοδούς ομάδων, διοικητικά στελέχη, άλλα μέλη της διαιτητικής ομάδας, θεατές, αθλητικές αρχές ή οποιοδήποτε πρόσωπο γενικότερα, καθώς και οποιαδήποτε απόπειρα τέτοιας συμπεριφοράς».

Πλέον τον λόγω έχει ο αθλητικός δικαστής της EuroLeague. Εάν εκείνος κρίνει πως η κίνηση του Τζέιμς ξεπέρασε τα όρια, τότε μπορεί να τον τιμωρήσει ακόμη και με αποκλεισμό, κάτι που σημαίνει ότι ο Αμερικανός θα χάσει το Game 3.

Έτσι, το μέλλον του Μάιικ Τζέιμς στη σειρά είναι 100% στα χέρια του δικαστή, με την απόφαση για τον παίκτη να αναμένεται σύντομα.