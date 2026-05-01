Ο Κάιλ Κούζμα βρέθηκε στο ΣΕΦ για το Game 2 του Ολυμπιακού με τη Μονακό και ενθουσιάστηκε με την ατμόσφαιρα των φιλάθλων.

Ο Ολυμπιακός διέλυσε τη Μονακό με 94-64 στο κατάμεστο ΣΕΦ κι έκανε το 2-0 στη σειρά με μεγάλη ευκολία.

Στη συγκεκριμένη αναμέτρηση, έγινε... παρέλαση αστέρων με τους Γιάννη Αντετοκούνμπο, Νόβακ Τζόκοβιτς, Ντέγιαν Μποντιρόγκα και Κάιλ Κούζμα να δίνουν το «παρών» στο Game 2 της σειράς.

Ο τελευταίος μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεών του από νωρίς στο NBA με τους Μπακς, βρέθηκε στην Ελλάδα για να παρακολουθήσει το ματς, καθώς είναι και παιδικός φίλος με τον Μόντε Μόρις. Ο Κούζμα δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του από την εμπειρία του.

«Η ατμόσφαιρα είναι απίστευτη. Ένα από τα καλύτερα πλήθη στην EuroLeague. Έχουν μια ομάδα ροκ σταρ», είπε χαρακτηριστικά.