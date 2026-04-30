O Nίκολα Μιλουτίνοφ εντυπωσίασε κόντρα στη Μονακό και αναδείχθηκε MVP του Game 1 των playoffs της Euroleague.

Ο Ολυμπιακός ήταν εντυπωσιακός απέναντι στην Μονακό, έκανε επίδειξη ισχύος και πήρε τη νίκη στο Game 1 με 91-70, κάνοντας το 1-0.

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ ήταν κυρίαρχος και βοήθησε την ομάδα του Μπαρτζώκα να φτάσει σε μια άνετη επικράτηση. Έτσι αναδείχθηκε MVP των Game 1 των playoffs της Euroleague.

Ο Σέρβος σέντερ τελείωσε την αναμέτρηση κόντρα στην παρέα του Μάικ Τζέιμς με double double και μέτρησε 13 πόντους και 10 ριμπάουντ. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να μαζέψει 25 βαθμούς στο ranking και να αναδειχθεί MVP.

Aπό τους κορυφαίους σέντερ της Euroleague και το αποδεικνύει σε κάθε ματς με τη φανέλα του Ολυμπιακού.