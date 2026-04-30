Euroleague: MVP ο Μιλουτίνοφ στα πρώτα ματς των playoffs
Ο Ολυμπιακός ήταν εντυπωσιακός απέναντι στην Μονακό, έκανε επίδειξη ισχύος και πήρε τη νίκη στο Game 1 με 91-70, κάνοντας το 1-0.
Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ ήταν κυρίαρχος και βοήθησε την ομάδα του Μπαρτζώκα να φτάσει σε μια άνετη επικράτηση. Έτσι αναδείχθηκε MVP των Game 1 των playoffs της Euroleague.
Ο Σέρβος σέντερ τελείωσε την αναμέτρηση κόντρα στην παρέα του Μάικ Τζέιμς με double double και μέτρησε 13 πόντους και 10 ριμπάουντ. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να μαζέψει 25 βαθμούς στο ranking και να αναδειχθεί MVP.
Aπό τους κορυφαίους σέντερ της Euroleague και το αποδεικνύει σε κάθε ματς με τη φανέλα του Ολυμπιακού.
Double-Double Domination!— EuroLeague (@EuroLeague) April 30, 2026
All-EuroLeague first team member Nikola Milutinov showing exactly why he’s one of the best in the business as he's the MVP of Game 1 👏 pic.twitter.com/SKRkXMsDps
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.